Mikulec hneď v úvode relácie čelil ostrej kritike po tom, čo mu moderátor pripomenul, že patrí k najodvolávanejším ministrom v histórii Slovenska. "Každý, kto niečo robí, aj pochybí. No za nami sú výsledky," poznamenal. Ako hlavný dôvod pre časté pokusy o jeho odvolanie vníma rozviazané ruky polície.

Policajné autá s novým dizajnom: Aká bola ich cena?

Saková reagovala, že polícia má za Mikulcovho pôsobenia na čele rezortu "zviazané ruky". "Táto vláda využíva orgány činné v trestnom konaní na politický boj," povedala. Skritizovala tiež jeho kroky pri utečeneckej či migračnej kríze. Mikulcovi tiež vyčíta rozpustenie vyšetrovacieho tímu Oblúk.

Minister vnútra to odmieta. "Bol to vyšetrovací tím, ktorý zriadil prezident Policajného zboru s riaditeľom Úradu inšpekčnej služby. Tí na základe rozhodnutia, na základe toho, aké boli výsledky vyšetrovania, aj po dohode s prokuratúrou, zrušili tím. Nebol som to ja, nebola to moja kompetencia," doplnil.

Mikulec zároveň trvá na tom, že odvolanie Lucie Kurilovskej z funkcie rektorky Akadémie Policajného zboru bolo nevyhnutné. "Dôvody na jej odvolanie boli viaceré, tak som podal tento návrh prezidentke. Tá sa s ním stotožnila a Kurilovská dnes nie je vo svojej funkcii," povedal s tým, že funkciou je už dočasne poverený niekto iný. V súvislosti s prípadom postrelenej študentky informoval, že vyšetrovanie pokračuje.

Roman Mikulec Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Saková si myslí, že o odvolaní Kurilovskej mal po ukončení vyšetrovania rokovať parlamentný brannobezpečnostný výbor. "Čakali sme, že sa znova stretneme na výbore a budeme hodnotiť, či bola za to Kurilovská zodpovedná alebo nie. Žiaľ, nestalo sa tak," skonštatovala. Spoločne s Mikulcom sa zhodli, že v tejto kauze by sa malo v prvom rade myslieť na postrelenú kadetku.

Vstup Kurilovskej do Hlasu-SD podľa Sakovej ešte neriešili. Podotkla, že pre stranu by bola prínosom. "Má veľmi veľké skúsenosti z oblasti trestného práva," doplnila.



Denisa Saková Zdroj: MATEJ JANKOVIČ

Na záver ostrého duelu však prišlo aj na nečakané vzájomné pochvaly. "Určite sú aj veci, ktoré by som vedel oceniť. V každom prípade menežerský prístup a mnohé veci, ktoré súvisia s chodom ministerstva vnútra," pochválil svoju predchodkyňu Mikulec. "Ten, kto to nezažil, si nevie predstaviť, o čom je ministerstvo vnútra," dodal. Komplimenty však nečakane Mikulcovi vrátila aj Denisa Saková.

SAKOVEJ PREKVAPIVÉ SLOVÁ NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: