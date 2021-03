Zaujímavé je, že Jankovská dokonca zaplatila kauciu v hodnote 100-tisíc eur. Mala to byť jedna zo záruk, mimo sledovacieho náramku, ktorú v rámci svojho prepustenia na slobodu dala polícii. Napriek tomu, ju pred bránou nemocnice pre obvinených a odsúdených čakali ozbrojení muži zákona a vzápätí ju zadržali. Jej zadržanie má súvisieť s odobratím baru Fatima podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi. Práve Jankovská mala ovplyvňovať výpoveď kľúčového svedka Michala Vidu. S tým sa mala zdôveriť aj v aplikácii Threema Marianovi Kočnerovi. Minulý rok v septembri pritom súd po niekoľkých rokoch prepustil trojicu obvinených v tejto kauze.

Obhajca obvinenej Peter Erdös štvrtkové rozhodnutie o zadržaní Jankovskej v kauze Fatima kritizoval hneď po jeho vydaní. „Väčšina obvinených okrem jedného je v tomto prípade na slobode. Koho má moja klientka ovplyvňovať? Všetci boli vypočutí. Aj obvinení, aj svedkovia,” tvrdil. Šokovaná bola aj samotná Jankovská, ktorá sa po rýchlom zadržaní psychicky zrútila.

„V takom stave som ju ešte nevidel," tvrdil obhajca. Jankovská preto musela byť prevezená do civilnej nemocnice, kde strávila štvrtkovú noc. Je hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín, čo nám potvrdil aj Erdös. Na psychiatrickom oddelení ju má dokonca strážiť polícia, keďže je obvinená.

Bývalá štátna tajomníčka dostala v kauze Búrka náhradu väzby – v praxi to znamenalo zaplatenie 100-tisícovej kaucie aj nosenie monitorovacieho náramku. Jeho klientka sa však nedostala ani k druhej spomínanej veci. „Keďže jej bola obmedzená osobná sloboda, z týchto objektívnych dôvodov som musel súdu oznámiť, že nie je schopná sa dostaviť na inštaláciu náramku," vysvetlil Erdös s tým, že jej ho mali nasadiť v piatok.

Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek má o konaní orgánov činných v trestnom konaní vážne pochybnosti. „Myslím si, že skutok Fatima mal byť už dávno spojený s trestnou vecou Búrka, keďže v podstate takto to prikazuje Trestný poriadok z dôvodov efektívnosti a účelnosti trestného konania vedeného proti tomu istému obvinenému," napísal na sociálnej sieti. Pochybnosti podľa Šáteka vyvoláva aj fakt, že Jankovská bola v kauze Fatima obvinená už v septembri a za ten čas museli byť vykonané všetky úkony so svedkami.

„Nevidím presný obligátorny dôvod, keď už je vedené konanie proti osobe, podľa ktorého by sa mali zlúčiť ďalšie trestné konania,“ tvrdí odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská. Dodala, že ak by aj v akcii Búrka bola obvinená z marenia spravodlivosti, mohlo sa o tom uvažovať. „Má to však súvislosť s ľudskými právami v kontexte väzobného stíhania. Môže to evokovať, či sa trestné konania nemali spojiť a tým by mala len jedno trestné konanie a väzba by tak bola inak ponímaná,“ konštatovala.

V prípade rozhodovania o ďalšej väzbe by však sudca podľa nej nemal brať do úvahy predchádzajúcu väzbu Jankovskej. „Mal by rozhodovať v intenciách toho, ako bolo postavené obvinenie,“ vysvetlila.

Erdös momentálne čaká na ďalšie konanie vo veci zadržania. Predpokladá však, že príde k návrhu na vzatie do väzby. Advokát ďalej upozorňuje, že Jankovská má vo veci dobrú motiváciu na dodržiavanie zákona. „Ak spácha akúkoľvek protiprávnu činnosť, ide opätovne do väzby,“ vysvetlil.

Bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok tvrdí, že v prípade má posledné slovo súd. „Pokiaľ bola osoba stíhaná vo viacerých trestných veciach a je v nich dôvodná obava na ovplyvnenie svedkov, tak návrh na väzbu môže byť daný. Je však pravda, že pokiaľ je vyšetrovanie vedené už niekoľko mesiacov, orgány činné v trestnom konaní mali dostatok priestoru na to, aby boli vypočuté osoby a bolo tým do určitej miery zabránené ovplyvňovaniu,“ povedal. Dodal, že v podobných prípadoch má posledné slovo sudca, ktorý o veci rozhodne.

