Minister financií a expremiér Igor Matovič (47) odletel do Moskvy, kde sa mal stretnúť s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií (Russian Direct Investment Fund) Kirillom Dmitrijevom. Hovoriť majú o vakcíne Sputnik V. No bývalý šéf parlamentu Andrej Danko (46) vidí celú záležitosť inak!

Matovič vedie v Moskve technické rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V. Uviedol to premiér Eduard Heger (44) s tým, že o Matovičovej ceste bol informovaný a oznámil to aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej (47). Predseda vlády deklaruje, že nejde o geopolitiku, ale o snahu zabezpečiť pre obyvateľov Slovenska čo najviac vakcín. "Máme na Slovensku dosť občanov, ktorí by sa touto vakcínou dali zaočkovať," podotkol Heger s tým, že treba otázku Sputnika V doriešiť a dať verejnosti jasnú odpoveď.

Matovič podľa premiéra do Moskvy vycestoval, pretože rokovania o ruskej vakcíne začal, ešte keď bol predsedom vlády. "Spolieham sa, že vie, čo tam ide urobiť. Povedal mi základné črty, nemám s tým problém," deklaroval Heger. Verí, že o záveroch debát bude Matovič informovať, premiér tvrdí, že je sám zvedavý. Na Sputnik V sa však nepozerá očami geopolitiky, ale ochrany zdravia a životov. "Matovič nevedie v Moskve politické rokovania," poznamenal predseda vlády.

Čo má byť cieľom Matovičovej piatkovej (9. 4.) návštevy Maďarska, nevie, chce sa ho na to opýtať, keď sa vráti z Ruska. "Môj názor, či sa rozhodneme pre Sputnik V, nie je až taký podstatný. Riadim sa názorom odborníkov. Mám však viac informácií, aké sú dnes v médiách," uviedol Heger. Túto agendu už podľa neho rieši nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Som s ním v úzkom kontakte. On je povolanou osobou, aby túto tému komunikoval. Mňa priebežne informuje. Keď urobíme rozhodnutie, veľmi rád ho budem komentovať," povedal premiér.

Danko však tvrdí, že "Matovič išiel vysvetliť hanbu, ktorú v Rusku spôsobil." A dodáva, že Slovensku dokonca môžu hroziť sankcie a penále.