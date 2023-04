Ďakujeme, stačilo... Aj takto by sa dal zhrnúť odkaz poslancov Juraja Šeligu (32) a Jany Žitňanskej (48), ktorí sa po troch rokoch rozhodli Remišovej stranu Za ľudí definitívne opustiť. Majú však odídenci šancu udržať sa na politickej scéne? Strany, ku ktorým by sa teoreticky mohli pripojiť, totiž ráznymi odpoveďami poriadne prekvapili!

Šeliga aj Žitňanská svoje rozhodnutie oznámili tak, ako je dnes moderné, teda na sociálnych sieťach. No k politickej budúcnosti sa zatiaľ vyjadrovať nechceli. Mladý poslanec, ktorý pripomína, že stranu Za ľudí spoluzakladal, chce rozhodnutie o svojom ďalšom pôsobení v politike oznámiť po Veľkej noci. Žitňanská ukončila svoje členstvo v strane koncom minulého týždňa.

Na rozhodnutie kolegov oficiálne reagovala aj samotná strana, ktorá im poďakovala za spoluprácu. Aký bude ďalší osud odídencov, je však nateraz otázne."Tipoval by som, že si vyberú subjekt stredopravej orientácie s inklináciou ku konzervativizmu. A teda do úvahy prichádzajú napríklad strany KDH či Hegerovi Demokrati a nevylúčil by som ani vznikajúci projekt Mikuláša Dzurindu," zamýšľa sa politológ Grigorij Mesežnikov.

Podobne sa na vec pozerá aj ďalší politológ Tomáš Koziak. „Najprirodzenejším spojením by bol vstup do KDH, prípadne do strany Demokrati,“ hovorí. Spoluprácu so stranami SaS či Progresívne Slovensko nepredpokladá. "To sú liberálne strany a týchto poslancov vidím skôr v konzervatívnom smerovaní," uzavrel.

Podobné úvahy krátko nato „rozbili“ aj samotní progresívci. „O vstupe do PS s pani Žitňanskou a pánom Šeligom nerokujeme,“ odkázal nášmu denníku komunikačný odbor hnutia. Prekvapivo podobne sa vyjadril aj predseda kresťanských demokratov Milan Majerský. „O vstupe do KDH sme nerokovali ani s pani Žitňanskou, ani s pánom Šeligom. V tejto chvíli sa v KDH zameriavame na program a od ľudí si pýtame silný mandát, aby mal konzervatívny volič v parlamente jasné a čo najsilnejšie zastúpenie,“ ozrejmil Majerský.

Najpravdepodobnejším scenárom sa tak javí vstup politikov do strany Demokrati. „K Jurajovi aj k Janke mám blízko a ani v minulosti sme sa netajili, že sa rozprávame aj o politickej budúcnosti. No ako to nakoniec bude, uvidíme. Sami povedali, že sa vyjadria po Veľkej noci,“ prezradil nášmu denníku Miroslav Kollár (53), ktorý je podpredsedom Demokratov.

Na otázku, či v tejto chvíli rokujú so Šeligom a Žitňanskou o ich vstupe do strany, však odpovedal vyhýbavo. „Neviem, či o vstupe. Aj dnes (v utorok 4. apríla, pozn. redakcie) s nimi budem mať priateľskú kávu, no nechal by som to na čas po Veľkej noci,“ uzavrel Miroslav Kollár.

