Podľa uznesenia o väzbe skupiny ľudí, obvinených v spojení so Slovenským pozemkovým fondom, mali vyšetrovatelia odhaliť hierarchiu organizovanej skupiny, v ktorej mali byť do najvyšších postov dosadzovaní ľudia schvaľovaní Slovenskou národnou stranou. Informuje o tom portál Aktuality.sk. Spolu so stranou SNS mal ľudí do týchto funkcií schvaľovať aj finančník Martin Kvietik.

Tieto zistenia mala potvrdiť bývalá riaditeľka fondu Adriana Šklíbová, ktorá bola tiež nominantkou SNS. Tú pod jej vymenovaní mala vtedajšia ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná osobne predstaviť na stretnutí s blízkym spolupracovníkom SNS.

Podľa sudkyne Ruženy Sabovej malo fungovanie pozemkového fondu fungovať ako nezákonné podnikanie, v ktorom existovali provízie v taxatívne stanovenej výške.

“Pozemkový fond ako právnická osoba pritom nebol zákonom zriadený na podnikanie,“ zdôraznila sudkyňa, podľa ktorej mali úplatky vzápätí putovať k ľuďom mimo štruktúr úradu. Podľa doterajšieho vyšetrovania mali skončiť ako prostriedky financovania vládnych stán. Tie, prostredníctvom personálnych nominácií na pozekovom fonde, mali uplatňovať svoj mocenský vplyv.

„K zmene takto vytvorenej základne vytvárajúcej podmienkypre možné korupčné aktivity nedošlo ani zmenou vládnej garnitúry v roku 2020,“ dodala sudkyňa.

Podplácanie pritom malo fungovať aj na bežné záležitosti ako prednostné vybavenie záujemcov o prenájom štátnej pôdy. Do úplatkársktva mali byť zapojení vyšší funkcionári fondu, no tiež aj zamestnanci, ktorí mali prístup k listinám a informáciám. Dostávať mali údajne tisícky eur, pričom na úplatky platila riadna cenová tabuľka.