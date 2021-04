Riadiť ŠÚKL je veľmi ťažké potom, ako bývalý predseda vlády na ústav opakovane útočil. V relácii RTVS Silná zostava to uviedla jeho riaditeľka Zuzana Baťová. Všetky obvinenia z politikárčenia pri posudzovaní ruskej vakcíny odmietla. "Nikdy by sme si nedovolili hovoriť niečo, na čo sme nemali nejaké fakty a opodstatnenie. Niehovoriac, že nie je to moje osobné stanovisko. Ja som jeho nositeľom ako riaditeľka štátneho ústavu. Ale túto správu vypracovalo niekoľko posudzovateľov, ktorí majú skúsenosti v konkrétnych oblastiach a pracujú v medzinárodnom prostredí, takže vedia, čo tvrdia," zdôraznila Baťová.

Tiež povedala, že nielen ona, ale aj riadni zamestnanci ŠÚKL čelia obrovskej agresivite. "Všetky telefóne čísla a maily mame transparentne zverejnené. Ľudia naozaj volajú na tieto jednotlivé telefóne čísla, začnú útočiť na toho, kto zdvihne to. Sme väčšinou ženský kolektív a niekedy je to náročne," povedala.

Matovič Baťovú obvinil, že spochybnila dôveryhodnosť vakcíny Sputnik V a preto ich musí dať Slovensko preveriť certifikovanému laboratóriu do Maďarska. Baťová tvrdila, že vakcína, ktorú má Slovensko v skladoch, nie je identická s vakcínou, ktorá bola opísaná vo vedeckom časopise Lancet. Aj po štvrtkových vyjadreniach Matoviča šéfka ŠÚKL stojí za tým. "My by sme si nedovolili zdiskreditovať žiaden liek. My sme len žiadali dôkazy. A všetky naše stanoviská vyplývajú z toho, že máme nejaké pochybnosti," tvrdí riaditeľka ŠÚKL.

Zuzana Baťová tiež obhajovala aj svoj osobný život, keď Matovič počas tlačovej konferencie viackrát spomínal jej manžela Radoslava Baťa. Ten sa na zrak verejnosti dostal po tom, ako na sociálnej sieti zverejnil viacero statusov na adresu expremiéra. Pred pár týždňami dokonca zverejnil aj jeho telefónne číslo.