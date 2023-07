Predvolebnú kampaň si Boris Kollár určite predstavoval trochu inak. Lenže začala sa tým, že expartnerka Barbora Richterová na neho vyliala vedrá špiny, vytiahla bitku starú 12 rokov a hlasno upozorňovala na to, že multiotecko je vlastne úplne zlý otec. Doteraz jej to síce neprekážalo, no zrejme uznala, že aj takto môže pred voľbami nevernému partnerovi zavariť. Rozrečnil sa aj Tomáš Rajecký z mafiánskych zoznamov, kedysi Borisov kamarát. Pripomenul mu spoločnú minulosť. Ani nové obvinenie poslanca Martina Borguľu zo Sme rodina strane nepridalo.

Teda aspoň navonok to tak vyzerá. Lenže takmer všetky prieskumy, ktoré v posledné dni vyšli, ukazujú, že žiadna kauza Sme rodina neuškodila. Strana sa stále drží na úrovni vyše 6 percent. Politológ Miroslav Řadek, vysvetlil čím to môže byť. „Súčasťou nekonvenčného životného štýlu Borisa Kollára je aj podpora ľudí v núdzi. O svoje ekonomické úspechy sa delil s ľuďmi, ktorí to práve potrebovali, a to ešte pred vstupom do politiky,“ uzavrel.

A ako sa na všetky tieto nezištné skutky díva Boris Kollár dnes? „Samozrejme, že nič z toho neľutujem a pomáham aj naďalej," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Podľa čoho si vyberal osoby a ich príbehy, ktoré sa rozhodol podporiť? „Bola to buď intuícia, alebo som sa s tým príbehom osobne stretol. Nebolo to rovnako vyberané," dodal.

Ako to už v živote býva, na ľudí, ktorí sa snažia pomáhať, sa občas nalepia aj príživníci. "Veľakrát sa to stalo, hlavne keď toho bolo veľa a nedalo sa spätne overiť, o koho ide, "uviedol. Zároveň dodal, že aj preto, že chcel pomáhať ľuďom viac, vstúpil do politiky. „Ako fyzická osoba a podnikateľ som vedel pomôcť istým obnosom peňazí. Ale ako politik to dokážem plošne," uviedol. Na záver nám prezradil, akou sumou za celý život už pomohol. „Za tých tridsať rokov to bude sto miliónov korún (3 300 000 eur, pozn. red.)."

Existuje hneď niekoľko dôkazov, kedy Kollár v minulosti dokázal, že má srdce na správnom mieste.

Od roku 1999 do roku 2023

Keď nám pred desiatimi rokmi zavolala do redakcie riaditeľka detského domova v Pečeňadoch a chcela naším prostredníctvom poďakovať Borisovi Kollárovi za pomoc, zisťovali sme, ako vznikla ich spolupráca. „Pred Vianocami som prostredníctvom Fun rádia chcela dať zahrať všetkým našim zamestnancom a deťom. Pán Kollár potom poslal deťom hračky, ale aj finančnú pomoc, a odvtedy chodí pravidelne. Okrem Vianoc aj na MDD, Veľkú noc alebo sa iba tak zastaví, keď ide okolo. S deťmi si zahrá pingpong, futbal, dokonca nám vybavil lístky do divadla a zaplatil aj autobus do Bratislavy pre všetky deti,“ otvorene povedala vtedy Eva Martinková, riaditeľka domova. Neskôr nás informovala, že im podnikateľ vybavil aj veľké auto, ktoré volajú paradoxne Barborka, čo je v tomto prípade skratka Dar od Borka.



30. júl 2008

Kristína Muráriková (22) pracovala v roku 2008 v Španielsku. Odišla na dovolenku za kamarátkou do Bulharska, kde ju však prepadli a zbili. Silné údery do hlavy jej spôsobili vnútrolebečné krvácanie a ostala ochrnutá na pravú polovicu tela. Na smrť dobitú a ochrnutú Kristínu priviezlo z Bulharska domov lietadlo Borisa Kollára. O tragédii mladej ženy sa dozvedel z nášho denníka a okamžite navrhol pomoc. Keďže španielska poisťovňa prevoz mladej Slovenky dva týždne komplikovala, podnikateľ sa ho rozhodol zabezpečiť sám. Prevoz na bratislavské Kramáre, ktorý Kollár zabezpečil, a následna rehabilitácia v Kováčovej mladej žene pomohli. Podnikateľ kontaktoval poisťovne z vlastnej dovolenky a až do konca liečby sa zaujímal o Kristínin zdravotný stav.

11. jún 2014

Boris Kollár bol opäť na dovolenke v cudzine, odkiaľ pomáhal smútiacim rodinám študentiek z Trnavy, ktoré zomreli v autobuse smrti pri návrate zo školského výletu. Na diaľnici D1 vodič nezvládol jazdu a nehoda sa skončila smrťou štyroch dievčat. Kto bol neznámy darca, ktorý zaplatil pohreby študentiek, nám vtedy prezradil moderátor Patrik Herman. „Bol som s ním v kontakte prvý raz v živote, poznám ho iba z médií. Nemá nič s Trnavou ani so športovým gymnáziom, odkiaľ boli nebohé dievčatá. Nič ho nespája ani s tou obrovskou tragédiou,“ hovoril Herman tajomne o nezištnom darcovi. Nám sa vtedy podarilo zistiť, že ide o Kollára. Podnikateľ bol v tom čase s deťmi na Floride a ako sa neskôr ukázalo, každej rodine poslal 2-tisíc eur. Keď sme ho neskôr kontaktovali, nechcel sa k tomu vyjadrovať. „Aj tak to bude zle pochopené,“ odbil nás stručne.



2. september 2015

Diváci televízie JOJ a fanúšikovia Siedmeho neba si určite pamätajú, že podnikateľ Boris Kollár pomohol rodine, s ktorou sa osud trpko zahral. Otec sa napriek zdravotným ťažkostiam úplne sám staral o autistického syna a malú dcérku. Kollár rodine pomohol vyriešiť všetky finančné problémy. V ďalšom pokračovaní relácie zase splnil malej Dáške americký sen. „Pochádza z veľmi chudobných pomerov, má ťažký život. Napriek tomu je Dáška v škole veľmi šikovná. Mala nesmierne skromný sen: chcela vidieť východ Slovenska, napríklad Košice,” povedal nám moderátor Vilo Rozboril. Boris Kollár sa však dievčatku postaral o omnoho väčší zážitok. „Dohodli sme sa, že ju podnikateľ vezme do Košíc. Potom Dáške povieme, že jej ukážeme aj západ. Ale to netuší, že to nebude západ Slovenska, ale americké Miami. Dáška z toho padla na zadok,” tešil sa pred 13 rokmi Rozboril.



8. január 2014

Objavila sa informácia, že Boris Kollár ako konateľ komerčného rádia pravidelne každý mesiac posiela rodine zosnulého moderátora Tibora Hlistu († 41) výplatu, akoby stále pracoval. Hlista bol v rádiu od jeho založenia, no v roku 2008 podľahol rakovine. Zanechal po sebe neplnoleté deti: dvoch synov a dcéru. Kollár sa rozhodol posielať im otcovu výplatu, až kým nedovŕšia osemnásť rokov. Na otázku, prečo to robí, vtedy odpovedal: „Tibor pre rádio niečo znamenal, vytvoril jeho značku. Druhý rozmer je sociálny. Zostali po ňom tri deti a ja si myslím, že bez našej podpory by to mali veľmi ťažké.“

