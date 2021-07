Sledovací softvér môže bez vedomia majiteľa zapnúť mikrofón v mobile alebo odpočúvanie, stiahnuť fotky, prečítať si vaše súkromné ​​správy či používať váš fotoaparát. Táto "vymoženosť" nesie názov Pegasus a umožňuje takmer bez stôp na diaľku napadnúť akýkoľvek telefón. Vyvinula ju izraelská firma NSO Group. Jej softvér zneužívali vlády minimálne v dvanástich krajinách, a to vrátane európskych, na odpočúvanie nezávislých novinárov či disidentov, píše portál investigace.cz. Objednať si tento softvér mohla akákoľvek vláda, ktorá izraelskej firme zaplatila.

Spoločnosť NSO Group, ktorá má podľa novinárov nadštandardné vzťahy s izraelskými tajnými službami, tvrdí, že softvér je určený výhradne na boj proti terorizmu a sledovanie zločincov. Novinári z Forbidden Stories a OCCRP však zistili, že NSO Group svoje služby opakovane dodávala klientom, o ktorých vedela, že program využívajú na brutálny útlak a porušovanie základných ľudských práv. Firma tak umožňovala politickým systémom šikanovať nepohodlné osoby, hoci vo svojich oficiálnych stanovách takéto správanie popiera. Novinári dokázali aj identifikovať majiteľov stovky telefónnych čísel a vykonali forenznú analýzu mobilov, pri ktorých sa potvrdilo, že boli napadnuté spywareom Pegasu.

Terčom sa stalo najmenej desať právnikov, opozičný politik a najmenej päť novinárov, píše Guardian.

Avšak Pegasus využívajú na oveľa drsnejšie činy ako tajné odpočúvanie, zistili investigatívni novinári. V roku 2018 svet otriasla správa o brutálnej vražde novinára z Washington Post v sídle saudského konzulátu v Istanbule. Saudská vláda nechala Džamala Chášukdžího zavraždiť, telo rozrezať a ukryť. Podľa uniknutých dát, ktoré teraz majú novinári k dispozícii, bola pred vraždou sledovaná jeho snúbenica práve softvérom Pegasus. Sledovanie neprestalo ani po smrti Chášukdžího. Spoločnosť NSO Group pritom v minulosti vydala vyhlásenie, že s prípadom Chášukdžího nemá nič spoločné.

Sledovanie ľudí je pre spoločnosť NSO Group dobrý biznis, ročne má zisk okolo štvrť miliardy amerických dolárov. V roku 2010 ju založili dvaja kamaráti s cieľom poskytovať platenú službu, čiže za peniaze sa nabúravať do mobilných telefónov. Pegasus a jemu podobné špionážne technológie sú extrémne efektívne práve preto, že telefón napadnú nepozorovane, bez toho, aby jeho užívateľ musel napríklad kliknúť na odkaz. Najhoršie je však to, že pred útokom softvéru, ako je Pegasus, sa v podstate nedá chrániť. "Je dôležité citlivé informácie rozdeľovať do viacerých úložísk, aby aj v prípade úspešného útoku na jeden telefón bola škoda minimálna," odporúča šéf technologického centra Amnesty International’s Security Lab Claudio Guarnieri.