Podpora hnutia Sme rodina Borisa Kollára v minuloročných parlamentných voľbách získalo 8.24 percent hlasov voličov. V Národnej rade ich tak zastupuje 17 poslancov. Sme rodina sa tak stalo druhou najväčšou stranou vládnej koalície. Pred pár týždňami sa však všetko prudko zmenilo. Po odchode ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a skupiny poslancov zo Za ľudí do poslaneckého klubu SaS, sa vo vládnej koalícii vraj začala nová kríza. Vyhlásil to najmä šéf Sme rodina Boris Kollár. Napätie vyvrcholilo počas uplynulého týždňa, keď sa Kollár tvrdo a emotívne vyjadril k pracovnej skupine na obnovenie dôvery v právny štát. Oznámil, že jeho strana sa do činnosti tejto skupiny nebude zapájať.

Toto vyjadrenie veľmi znepokojilo lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča. "Kladieme si otázku, či dokážeme udržať koalíciu aj bez Sme rodina. Ak sa rozhodnú, že radšej budú drukovať Ficovi, Pellegrinimu a vagabundom, je psou povinnosťou všetkých z nás sa zomknúť a pokračovať bez nich," vyhlásil Matovič v diskusnej relácii televízie TA3. Tvrdú reakciu šéfa OĽaNO nečakane podporila strana SaS, s ktorou Matovič má vraj najhoršie vzťahy v rámci vládnej koalícii. Keď by sa Sme rodina rozhodla opustiť koalíciu, strana SaS plne podporí vládu Eduarda Hegera uvádza sa v stanovisku liberálov.

Kollár vzápätí na výroky vládnych partnerov reagoval, že možnosť odchodu zo štvorkoalície nevylučuje. Vyhlásil aj to, že "do dvoch dní bude mať 22 poslancov v klube". Aktuálne má Sme rodina sedemnásť poslancov.