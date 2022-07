Tváre politikov sa na nás z televíznych obrazoviek dívajú prakticky denne a hoci ich pri práci sprevádzajú kamery takmer na každom kroku, o ich súkromnom živote toho veľa netušíme. Nahliadnite preto spolu s denníkom Plus JEDEN DEŇ do ich súkromia. Tentokrát sme si posvietili na netradičné koníčky našich najvyšších ústavných činiteľov!

Eduard Heger (46), OĽaNO: Slovenský premiér má k športu blízko a vo voľných chvíľach napríklad rád otužuje. Naposledy sa však Slovákom ukázal ako všestraný športovec s láskou k behu a to nie k hociakému! „Behu po schodoch sa venujem už roky. Nepamätám si, kedy presne som začal, no je to viac ako päť rokov," priznal nášmu denníku.

