Funkciu generálneho riaditeľa Tiposu obsadil za podmienok, ktoré kritizovala aj Transparency International Slovensko (TIS). Situácia je o to záhadnejšia, že generálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti Marek Kaňka je dlhoročným známym premiéra Eduarda Hegera (46) a pracoval na predvolebnej kampani OĽaNO Igora Matoviča (49). Teraz je podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti!

Kaňka je okrem šéfovania Tiposu stále aj majiteľom firmy Oliva group. Tá mala byť podľa NAKA zapojená do reťazca firiem, ktoré si podvodne znižovali daňovú povinnosť. Podľa portálu aktuality.sk firma deklarovala odoberanie pohonných látok od inej spoločnosti v hodnote viac ako 1,6 milióna eur. DPH z tejto sumy je 335-tisíc eur, čo je finančná škoda pre štát. Podvod mal fungovať tak, že slovenské firmy zastúpené bielymi koňmi kupovali pohonné látky od rafinérie v Rakúsku a predávali ich na Slovensku našim firmám. Pri obchode medzi slovenskými firmami už však treba zaúčtovať DPH a odviesť do štátneho rozpočtu, čo sa však nestalo.

Novým škandálom značne utrpelo koaličné „protikorupčné” hnutie OĽaNO. Kaňka má totiž nadštandardné vzťahy s premiérom Hegerom a jeho predchodcom Matovičom. „Krátko po voľbách vtedajší minister financií Heger vymenoval za šéfa Tiposu svojho kamoša Kaňku, ktorého firma dlhodobo pracuje na kampaniach OĽaNO,“ napísal na sociálnu sieť bývalý poradca exprezidenta Andreja Kisku (59) a úhlavný nepriateľ Matoviča Rado Baťo (45). Kaňka pred nástupom do funkcie pôsobil ako obchodný riaditeľ mediálnej agentúry Universal McCann, ktorá pracovala pre OĽaNO. Počas volebnej noci sa dokonca ocitol na jednej fotke s predsedom strany, s ktorým si tyká. Eduarda Hegera pozná už viac ako 15 rokov, nakoľko sa stretávali v rámci kresťanského spoločenstva.

Marek Kaňka zanechal čiernu škvrnu na povesti premiéra Eduarda Hegera a celého OĽaNO. Zdroj: koláž

Spomínané výberové konanie na post generálneho riaditeľa Tiposu bolo zahalené rúškom tajomstva, na rozdiel napríklad od výberu prezidenta Finančnej správy, ktorej predchádzalo verejné vypočutie kandidátov za účasti odborníkov, mimovládok a opozície. Šéfa štátnej lotériovej spoločnosti vyberala komisia zložená zo štyroch zástupcov rezortu financií a jedného z Tiposu... „Otvorené výberové konania majú výhody, ako je obmedzenie priestoru pre „politické trafiky". Keď sa rozhodli pre uzatvorený spôsob výberu, tak to mali kompenzovať verejným menovaním externých zástupcov do výberovej komisie,“ povedal Michal Piško z TIS pre Denník N s tým, že by tak zaručili verejnú kontrolu.

