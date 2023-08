Ide tak o historicky najvyšší počet záujemcov, pričom viac ako 3 000 z nich už odvolilo. „Verím, že výrazne vyšší záujem o voľbu poštou je aj vďaka tomu, že systém je jednoduchší a aj preto, že sme mali informačnú kampaň ministerstva vnútra a ostatných rezortov a zapojili sa celkom dobre aj iné organizácie," pochválil sa na štvrtkovej tlačovej konferencii premiér Ľudovít Ódor (47).

Poverený predseda vlády však upozornil, že aj keď počet žiadostí ukazuje na záujem desiatok tisíc voličov, automaticky to ešte neznamená, že všetci z nich aj odvolia. Hlas sa totiž ráta až vtedy, keď títo voliči reálne zašlú správne vyplnený hlasovací lístok na rezort vnútra – a to do 29. septembra. Zaujímavosťou je, že žiadosti o voľbu poštou prišli až zo 131 krajín sveta. Najviac záujemcov sa prihlásilo zo susednej Českej republiky, voliť však chcú aj naši spoluobčania z ďalekej exotiky, napríklad z Madagaskaru, Pobrežia Slonoviny, Grónska či zo Zimbabwe.

Zástupca seniorov: Je to aj vaša rétorika, pán premiér

Hoci má záujem o voľbu zo zahraničia rastúce tendencie, premiér Ódor bol začiatkom týždňa vystavený aj istej dávke kritiky – a to zo strany Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Jej šéf Michal Kotian kritizuje údajne jednostranné zameranie sa premiéra i vlády na mladých voličov pri výzve na účasť na voľbách.

„Čoraz viac nadobúdame pocit, že my seniori už nemáme čo rozhodovať o smerovaní našej krajiny po voľbách a že podstatné budú najmä hlasy mladých a Slovákov zo zahraničia. Je to aj vaša rétorika, pán premiér, ktorá k tomu prispieva. Prehlbuje sa tak ďalšie rozdeľovanie slovenskej spoločnosti, nestabilita a napätie," upozornil Kotian. "Pri výzve voliť poštou zo zahraničia mal premiér na mysli všetkých, bez rozdielu veku," reagoval hovorca predsedu vlády, Peter Majer.

Pri zásadnejšej otázke, a síce, do akej miery dokážu hlasy Slovákov v cudzine reálne ovplyvniť výsledky volieb, sa názory odborníkov rôznia. „Ak sa nemýlim, pri priemernej účasti vo voľbách, ktorá sa u nás pohybuje okolo 60 %, je potrebné získať na vstup do parlamentu (potrebných je 5 %, pozn. red.) približne 100- až 120 000 hlasov. Tieto hlasy teda môžu pri niektorých stranách zohrať dôležitú úlohu," mieni politológ Grigorij Mesežnikov. „Myslím, že hlasy zo zahraničia budú dôležité. Najmä pre tie politické strany, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti," dodáva politológ Tomáš Koziak.

„Práve v podobných prípadoch môže aj zopár hlasov doslova rozhodnúť o bytí či nebytí konkrétnej politickej strany," uvádza Koziak so slovami, že v súčasnosti vieme predpokladať aj to, o aký typ voličov zväčša pôjde. „Zo zahraničia zrejme budú voliť skôr mladší vzdelanejší Slováci z vyšších príjmových skupín. A my približne vieme, aké politické strany títo našinci volia," dodal.

Podľa sociológa a riaditeľa prieskumnej agentúry AKO Václava Hřícha však ani historicky najväčší záujem o voľbu zo zahraničia samotný výsledok volieb zásadne neovplyvní. „V roku 2020 volilo zo zahraničia 48 925 Slovákov. Vo výsledku bol teda podiel hlasov zo zahraničia medzi všetkými odovzdanými hlasmi 1,67%," konštatuje Hřích. A zároveň dodáva, že ak bude celková volebná účasť podobná ako v minulosti, potom aj pri súčasnom náraste nebudú hlasy zo zahraničia predstavovať viac ako 2,5 % všetkých hlasov. „Toto je, samozrejme, vec, ktorá niekoho môže zachrániť pred prepadom pod päťpercentné kvórum, no iba za predpokladu, že by väčšina hlasov šla jedinej strane," zamyslel sa.

Hřích upozornil, že v posledných voľbách sa podľa údajov z okrsku v bratislavskej Petržalke hlasy zo zahraničia rozložili najmä medzi strany PS/Spolu, Za ľudí a OĽaNO, ale aj pre SaS, ĽSNS, KDH či Smer. „Tým chcem povedať, že hlasy zo zahraničia neputujú iba jednej či dvom stranám. Rozpúšťajú sa medzi všetkých relevantných hráčov. A ak si uvedomíme, že hovoríme o 2,5 % hlasov, potom zisťujeme, že vplyv zahraničných hlasov je marginálny," uzavrel.