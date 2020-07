Posledné dni v parlamente rezonuje téma nového zákona o interrupciách z dielne OĽaNO. Včera sa 81 poslancov rozhodlo tento zákon podporiť a posunúť ho do druhého čítania. Za hlasoval aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ktorý za to od svojich fanúšikov a známych dostal spŕšku nadávok. Rozhodol sa preto vysvetliť, čo ho k tomu rozhodnutiu viedlo.

Ako podpredseda parlamentu vysvetlil, na hlasovanie za návrh zákona mal viacero závažných dôvodov. Jeden z nich je pre poslanca aj mimoriadne osobný. „Moja mama otehotnela, keď bola mladá (tesne pred 18),"začal svoju spoveď na sociálnej sieti Šeliga. Podľa jeho slov bola dobrá študentka, a tak jej každý z okolia radil, aby šla na potrat.

„Bola v ťažkej situácii, aj kvôli otcovi. A práve pomocná ruka a uistenie, že to zvládne, jej pomohlo,"pokračoval s tým, že ak by ju o tom nikto neuistil, šla by na potrat a Šeliga by sa nikdy nenarodil. „Ak to mám povedať laicky - viac času na premyslenie, väčšia finančná pomoc, väčšia informovanosť o hniezdach záchrany, možnosti adopcie a pod. To všetko mi totiž dáva zmysel - je tu sloboda ženy, ale rovnako je tu váha toho, o čo ide - a ide o vážnu vec, lebo potrat nie je obyčajný zákrok," dodal.

Šeliga tvrdí, že zákon nijakým spôsobom nejde proti ženám, no napriek tomu v jeho návrhu vidí veci, ktoré by rád pozmenil, na čom už aktívne pracuje.„Rovnako kolegovia z našej strany už rokovali s predkladateľmi, aby sme pripravili návrhy, ktoré by sporné časti odstránili a prípadne vyjasnili. 10 z 12 ich pozmeňujúcich návrhov má predbežne podporu," pochválil sa poslanec. „Veľmi otvorene hovorím, že pri druhom čítaní sa budem opäť rozhodovať podľa toho, čo bude na stole – podľa konkrétneho znenia návrhu zákona – a podľa toho, či v ňom budem vidieť prínos alebo nie," dodal.

Podpredsedovi parlamentu to nedalo a vyjadril sa aj k nepríjemným poznámkam od známych či neznámych na sociálnej sieti. „Prekvapuje ma však, že niektorí ľudia vrátane mojich priateľov ma označujú za bigotného katolibanca alebo dokonca za zradcu námestí Za slušné Slovensko. Rovnako ma dávajú do jednej skupiny s kotlebovcami. To, ako hlasujú fašisti, ja neriešim. Ja s nimi nehlasujem a nebudem hlasovať. Ich návrhy ani nečítam," rozhovoril sa. Podľa jeho slov je človek otvorený ku konštruktívnej diskusii o tomto spoločenskom probléme.