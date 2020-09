Kontroverzná a do značnej miery nevhodná komunikácia šéfa parlamentu Borisa Kollára (54) hneď s dvoma transrodovými ženami doslova „zbúrala“ slovenský internet. Hoci sa jeho strana Sme rodina snaží prezentovať skôr ako skupina zástancov tradičnej rodiny a vyznávačov kresťanskej morálky, vôbec to nekorešponduje s miestami až úchylným správaním ich šéfa Kollára. To je, mimochodom, už aj podľa uznávaných odborníkov za čiarou.

Boris Kollár je poriadny labužník, čo posledné týždne dokazuje ako svojimi vyjadreniami, tak dôkazmi o jeho intímnej komunikácii. Tú prednedávnom viedol s transrodovou modelkou Pari Nemc, čo však nie je všetko. Ako sa totiž podarilo zistiť týždenníku PLUS 7 DNÍ, podobne pikantnú komunikáciu viedol predseda parlamentu aj s ďalšou „transkou“ Nikolou zo Svidníka. Kto však čakal, že zverejnenie týchto informácií Kollára zloží na kolená, sa veľmi mýlil. Predseda NR SR totiž v následných vyjadreniach, ako aj počas tlačovej konferencie dal jasne najavo, že podľa neho ide len o márny boj jeho neprajníkov. Zároveň odkázal tým, ktorí sa snažia o jeho diskreditáciu, že ho neodradia ani nezastavia. „Všetci vedia, aký som, píšem si s každým,“dodal. Avizoval, že svoje sľuby splní.

Paris Nemc. Na prvý pohľad žena, ide však o transrodovú modelku, ktorej vypisoval poriadne pikantné správy Boris Kollár. Zdroj: Instagarm

Nájomné byty, exekučná amnestia či návrh na zrušenie doplatkov na lieky pôjde podľa jeho slov ešte pred koncom roka na rokovanie do parlamentu. Kollára sa novinári pýtali aj na to, či sa nebojí, že na neho niekto nasadí volavku. „Pokojne nech si nasadí volavku, a keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím,“ reagoval predseda parlamentu, čím doslova vyrazil všetkým dych. „Ak sa informácie potvrdia, potom to potvrdzuje správnosť rozhodnutia Inštitútu ľudských práv odobrať Borisovi Kollárovi titul homofób roka. Rovnaký inštitút by sa mohol rozhodnúť, naopak, pôsobenie Kollára oceniť ako pozitívny vzor nielen sexuálne tolerantného, ale aj sociálne cítiaceho a antirasistického verejného funkcionára,“ zhodnotil politológ Miroslav Řádek predovšetkým jeho komunikáciu s Paris a Nikolou.