Poslankyňa poslaneckého klubu Sme rodina Romana Tabák patrí jednoznačne medzi naše najkontroverznejšie političky. S jej menom je spájaných viacero káuz, medzi tie najznámejšie jednoznačne patrí kúpanie sa v potoku vo Vysokých Tatrách či moment, ktorý sa spája s úmrtím herca a humoristu Milana Lasicu. Poslankyňa sa totiž rozhodla kyticu položiť k smetnému košu s popolníkom stojacemu vedľa vchodu hotela Tatra a taktiež pri ňom zapálila sviečku. Pietne miesto sa v skutočnosti nachádzalo vo vnútri hotela.

Rozporuplné sú aj jej politické či kultúrne názory. Napríklad takého Igora Matoviča dokázala ostro kritizovať, ale ho aj verejne obhajovať. Naposledy rozvírila hladinu po brutálnej vražde dvoch mladých ľudí z LGBTI+ komunity na Zámockej ulici. Tabák sa síce zúčastnila po vražde na pochode za Juraja († 27) a Matúša († 23), no zároveň nechýbala na oslavách národného dňa Saudskej Arábie, pričom je verejne známe, že ide o krajinu, ktorá parí medzi najhoršie diktatúry na svete a ľudské práva sú tam porušované ako na bežiacom páse.

Spomienkový pochod za Matúša a Juraja, členov LGBT komunity, ktorých zastrelil radikalizovaný útočník v podniku Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Na snímke je Ján Budaj a Romana Tabák. Zdroj: MATEJ KALINA

Najnovší kontroverzný počin Romany Tabák sa taktiež dotýka LGBTI+ komunity. Na sociálnej sieti Facebook totiž existuje stránka s názvom "Nevolím Sulíka", ktorá sa pomerne kriticky vyjadruje k liberálnym politikom a to najmä Richardovi Sulíkovi, LGBTI+ komunite, obvineným poslancom a podobne. Ich najnovší príspevok zo 16. januára tohto roka sa týka akejsi výzvy osobnostiam z politickej a kultúrnej oblasti, aby, ak patria do LGBTI+ komunity, vyšli s pravdou von a urobili tzv. "coming out". V statuse sú spomenuté mená ako Branislav Gröhling, Peter Pellegrini, Ján Koleník či ďalší herec Peter Makranský. Zaujímavý na celom príspevku je zoznam ľudí, ktorí pod neho dali "lajk". Je totiž medzi nimi aj Romana Tabák, ktorá tak urobila priamo zo svojej fanúšikovskej stránky na Facebooku, kde má vyše 15-tisíc sledovateľov.

Kontroverzný status, ktorý sa páčil aj Romane Tabák. Zdroj: facebook N.S.

Na jej činnosť na sociálnej sieti stihla zareagovať komunita z ďalšej stránky "Povedzme nie", ktorá pre zmenu práva LGBTI+ komunity chráni. "Poslankyňa Romana Tabák opäť podporuje zákernú homofóbiu. Tá istá Tabák, ktorá sa bez hanby pretŕčala na Pochode za odsúdenie nenávisti voči LGBTI ľuďom po vražde v Teplárni. Tabák je už zjavne opäť v starej forme. Najnovšie poľuje po “skrytých gejoch”. Pridala sa k facebookovej iniciatíve, ktorá vyzýva verejne známe osobnosti, aby “priznali dúhovú farbu”. Atakujú politikov Petra Pellegriniho, Braňa Gröhlinga, či hercov Jana Koleníka a Petra Makranského," píše sa v statuse s dôvetkom, že nútiť niekoho do coming outu alebo sa pýtať, či je gej, je nielen neprípustné, ale najmä ľudsky úbohé.

So žiadosťou o reakciu sme oslovili samotnú Romanu Tabák. Po zaslaní jej odpovede budeme článok aktualizovať.