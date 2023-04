„Bavíme sa o tom, že Dobrá voľba môže prispieť približne 10 percentami na kampaň strany Hlas," poznamenal počas štvrtkovej tlačovej besedy Drucker. Ako neskôr ozrejmil pre denník Plus JEDEN DEŇ, Dobrá voľba by mala mať do volieb k dispozícii približne 300-tisíc eur. „Poviem vám to nahrubo, momentálne máme na účte približne 90-tisíc eur," priznal Drucker s tým, že v lete strana očakáva ďalší príspevok za volebný výsledok, ktorý by mal predstavovať približne 200 000 eur. „Neviem, či sme dostali všetko za prvý rok, ale bavíme sa približne o 200 až 300-tisíc eurách, čo by sme mali mať kumulatívne," dodal. Všetky tieto peniaze chce jeho strana investovať do predvolebnej kampane Hlasu. "Keďže sa spájame do jednej strany, je logické, že zostávajúce finančné prostriedky chceme použiť na kampaň," dodal.

Tomáš Drucker: Koľko prispeje Dobrá voľba na kampaň Hlasu?

Peniaze za volebný výsledok a na vlastný chod dostávajú od štátu všetky parlamentné strany, no príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali viac ako tri percentá hlasov. Strana Dobrá voľba získala v parlamentných voľbách 3,06 percenta, za čo mala dostať 1 880 000 eur, avšak za podmienky, že nedôjde k predčasným voľbám. To, ako vieme, neplatí.

Tomáš Drucker - predseda strany Dobrá voľba Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Pokiaľ ide o financovanie volebnej kampane Hlasu, strana si podľa Pellegriniho v krátkom čase vezme úver, ktorý bude načerpaný na transparentný účet. „Budeme informovať o tom, v akej je výške, ale áno. Tie prostriedky, ktoré má Dobrá voľba k dispozícii môžu predstavovať tak 10 percent z našej kampane," prisvedčil Pellegrini. „Úprimne vám poviem, že s Tomášom Druckerom a jeho kolegami by sme sa spojili, aj ak by na účte nemali žiadne finančné prostriedky," dodal s tým, že pri spojení mu ide o „snahu ponúknuť ešte kvalitnejší program".

