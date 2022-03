Smer-SD na tlačovej konferencii strany predstavil legálnu nahrávku rozhovoru medzi sudkyňou Špecializovaného trestného súdu Pamelou Záleskou a Matejom Zemanom, členom mafiánskej štruktúry takáčovcov a podozrivým z mnohých trestných činov. Záleská mala podľa informáciií Smeru volať do Chorvátska v čase kedy bol Zeman na úteku a zdržiaval sa v tejto krajine, kde požiadal aj o politický azyl. "Toto je dnes bohužiaľ realita, toto je dnes Slovensko," skonštatoval Fico.

Policajná inšpekcia mala legálne odpočúvať udavača Mateja Zemana, tak vznikla aj menovaná nahrávka. Podľa lídra Smeru je divné aj to, ako Zeman plynule odpovedal do telefónu na otázky Záleskej a vôbec nebol prekvapený, že mu volá sudkyňa Špecializovaného trestného súdu. Fico si preto myslí, že Zemana museli poučiť, že mu Záleská bude volať.

Šéf Smeru podotkol, že z nahrávky sa zdá, ako keby sudkyňa Záleská a Zeman boli veľkí kamaráti. "Veľká slávna sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Záleská, ktorá poslala v politickom monster-procese bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na 14 rokov do väzenia, ktorá poslala Milana Lučanského do väzby, kde potom zomrel za záhadných okolností, si len tak telefonuje s pánom Zemanom prezývaným Zemák," povedal líder Smeru s tým, že tento telefonát je šialený a šokujúci. Fico si myslí, že po tejto kauze by mala Záleská okamžite odísť zo svojej funkcie.

Podľa slov Fica, aby vládna koalícia prežila, potrebuje spoločne s prisluhovačmi, ktorých má na prokuratúre, na polícii a na súdoch robiť veci, ktoré sme si nevedeli predstaviť ani do roku 1989. "Doslova táto organizovaná skupina vo vládnej koalícii, spoločne s týmito politicky angažovanými policajtmi, prokurátormi a sudcami je schopná čohokoľvek," povedal šéf Smeru. Fico si myslí, že vládna koalícia si vytvorila skupinu udavačov, ktorá je pripravená udávať kohokoľvek, len aby si svoju slobodu zachránila.

Fico pripomenil prípad, kedy mal byť Matej Zeman zadržaný, minister vnútra Roman Mikulec však dal pokyn na prerušenie policajného zásahu. "Vyzerá to ako v americkom filme. Polícia zostane stáť pred domom, kde má zasahovať ako kamenný stĺp a Zeman so širokým úsmevom si sadá do svojho obrovského pajara, a uteká, pretože minister vnútra sa rohodol pomôcť tomuto udavačovi, aby mohol ujsť zo Slovenskej republiky," skonštatoval Fico.

Matej Zeman mal prísť na súdne pojednávanie s Dušanom Kováčikom v auguste minulého roka. Procesu sa zúčastnil aj Robert Fico. "Sudkyňa Záleská na tomto pojednávaní skonštatovala verejne, že ona ospravedlňuje Zemana z účasti na tomto súdnom pojednávaní, lebo si myslí, že sú dôvody na jeho ospravedlnenie," povedal Fico. Podotkol, že obhajoba vtedy namietala ako môže sudkyňa ospravedlniť osobu, ktorá je na úteku. Podľa šéfa Smeru práve po tomto incidente mala sudkyňa Záleská zatelefonovať Zemanovi do Chorvátska a poučiť ho, čo má povedať, keby ho niekto konfrontoval.