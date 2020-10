Napriek opatreniam prijatým ústredným krízovým štábom je Heger presvedčený, že Slovensko je z pohľadu rozpočtu na druhú vlnu koronakrízy pripravené. Minister priblížil, že momentálne rokujú s Európsku komisiou (EK) o možnosti úpravy schém pomoci. Minister práce Milan Krajniak (47) poznamenal, že opatrenia, ktoré boli použité počas prvej vlny, momentálne prechádzajú diskusiou a približne do týždňa by malo byť jasné, ktoré sa budú znova aktivovať.

Zhruba dva týždne budú zároveň potrebné, kým Európska únia (EÚ) overí opatrenia, ktoré sú na stránke pomahameludom.sk. Rokuje sa o rozšírení týchto schém, a to z hľadiska objemu pomoci, ale aj počtu ľudí, ktorí ju môžu dostať. "Do Dušičiek by sme mali vedieť odpoveď určite, aby sme vedeli povedať konkrétne čísla," zdôraznil Krajniak.

Poukázal na to, že na rozdiel od prvej vlny, reštaurácie, kaviarne či bary nemusia byť fyzicky zatvorené, pričom ľudia nemôžu konzumovať vnútri. Prevádzkovateľ, ktorý má nenulový obrat, aj keď výrazne nižší, bude považovaný za kategóriu jeden, kde dostáva maximálnu možnú podporu. "Napriek tomu, že on bude predávať veci so sebou alebo zabalené veci, naďalej sa bude môcť uchádzať o tú podporu z kategórie jeden, to znamená o tú najvyššiu. Toto je to vylepšenie, ktoré sme urobili zatiaľ, lebo to vieme urobiť na základe rozhodnutia vlády bez schválenia štátnej pomoci v EÚ,"skonštatoval minister práce.