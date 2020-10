Interrupčný zákon rozvíril niekoľkokrát vášne nielen v spoločnosti, ale predovšetkým v parlamente. Najhúževnatejšou odporkyňou sprísnenia legislatívy bola Janka Bittó Cigániková z SaS, ale svoje k téme neraz povedala aj europoslankyňa Monika Beňová.

Na poslednej parlamentnej schôdzi sa Janka Bittó Ciganiková dokonca rozhodla pre parlamentnú obštrukciu. Parlament vtedy zasadal takmer do polnoci a odporcovia interrupčného zákona sa ho rozhodli znefunkčniť vytiahnutím kartičiek. Na tejto schôdzi už však túto možnosť nemali. Išlo totiž o prvé hlasovanie o zákone a ak by sa rozhodli pre obštrukciu, znefunkčnili by ho.

O interrupčnom zákone, ktorý by ženám skomplikoval prístup k bezpečným interrupciám, sa rozhodovalo dnes. Bohužiaľ, neprešiel ani jeden pozmeňujúci návrh. Neuspela ani interrupčná tabletka, ktorú sa snažila presadiď predsedníčka zdravotníckeho výboru Bittó Cigániková.

Napokon však neprešiel ani samotný zákon z dielne ultrakonzervatívnej Anny Záborskej. Interrupčná legislatívna sa tak meniť nebude. Z prítomných 117 poslancov bolo za 58, proti 45, 12 sa zdržalo a dvaja nehlasovali.

Nehlasovali Juraj Šeliga (Za ľudí) a Anna Zemanová (SaS), nezúčastnila sa strana Hlas - Sociálna demokracia.