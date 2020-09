Veľkou témou bola pochopiteľne druhá vlna nebezpečného koronavírusu. Moderátorka Jana Krescanko Dibáková pripomenula, že počty nakazených výrazne stúpajú a už aj samotní epidemiológovia začínajú hovoriť o výraznom probléme. Podľa Sulíka počty stúpli aj pre dovolenky a nejakú chvíľu potrvá, kým sa situácia stabilizuje. “Nechcem však nič zľahčovať, možno budeme musieť pristúpiť k ďalším opatreniam. Osobne by som uprednostnil čiastočné uzavretie hraníc alebo vstup iba s testom atď…” povedal s dôvetkom, že situáciu nemožno podceniť.

Pellegriniho mrzí, že napriek rastu počtu nakazených podľa jeho názoru vláda nevyužila leto na prípravy na druhú vlnu. “Nerozumiem niektorým opatreniam, či je v tom politika, alebo ochrana zdravia. Keď pandemická komisia v polovici augusta, keď je situácia zlá, vyhlási, že ktoré krajiny sú alebo nie sú na červenom zozname, povie to až v septembri,” zamyslel sa a pokračoval v kritike. “Laicky sa pýtam, ak je v Česku nárast 1 000 infikovaných denne, ako je možné, že táto krajina je zelená a Chorvátsko, kde majú 200 či 150 nakazených za minulý deň, je červené? To je politika, aby sme si nepohnevali bratov Čechov? Zdá sa mi, že pán premiér elegantne dal od toho ruky preč,” uzavrel.

Redaktorka pripomenula, že podľa prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý si dala vypracovať Tv JOJ, si iba 39,7 % občanov myslí, že vláda venuje dostatočnú pozornosť ekonomickým opatreniam a pomoci v boji s koronakrízou. Sulík situáciu okomentoval slovami, že vláda robí všetko, čo sa dá. “Opatrenia považujem za primerané. My môžeme robiť viac... Teoreticky môžeme prinútiť ľudí neopúšťať okresy, vieme ľuďom zakázať vychádzať z domu, pomaly vyhlásiť stanné právo a neviem čo všetko. Vždy však treba zvažovať, čo je dosť s ohľadom na koronavírus, ale aj na to, ako veľmi to bude prinášať škody, čo sa týka ekonomiky. Rozumiem, keď ľudia povedia, že nerobíme dosť, ale ja si myslím, že to, čo robíme, je primerané,” uzavrel.

Podľa ďalšieho prieskumu agentúry Polis by bolo ochotných dať sa dobrovoľne zaočkovať iba 27,7 % Slovákov. V rovnakej otázke mali obaja politici jasno. “Moja odpoveď by závisela od toho, kedy bude vakcína, akú budeme mať istotu, že nebude mať vedľajšie účinky a či bude v mojom veku potrebná,”povedal Pellegrini. “Ak v čase, keď bude vakcína dostupná, bude dostupný aj liek, tak by som sa zaočkovať nedal. Ak v tom čase liek dostupný nebude, tak by som sa zaočkovať dal,” vyhlásil jednoznačne Sulík. Moderátorka doplnila, že vakcináciu odporúča aj profesor Krčméry.