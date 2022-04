Podľa Dostála v koalícii podobné diskusie existujú. „Budem rád, ak sa posunieme od úvah k reálnym návrhom,“ povedal v rozhovore pre Denník N. Tvrdí, že je dostatok dôvodov na Žilinkov odchod z funkcie. „Maroš Žilinka nie je dôstojným generálnym prokurátorom, je však, bohužiaľ, dôstojným nástupcom svojich predchodcov, pánov Čižnára a Trnku... Ide o celkový hodnotový postoj k spravodlivosti a ochrane práv, a to nielen doma, ale i vo svete,“ napísal Dostál na sociálnej sieti.



Proti zmene zákona o generálnej prokuratúre sa však postavilo občianske združenie Za demokraciu a právny štát. Zdôrazňuje, že Žilinka vo svojom súčasnom postavení nie je súčasťou výkonnej moci. Má tak samostatné postavenie, ktoré mu určuje legislatíva. „Žiadna z uvedených mocí nemá oprávnenie ukladať generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky, akým spôsobom má uplatňovať svoje zákonné oprávnenia,“ tvrdí občianske združenie.



„Jedinou vôdzkou rozhodovania a právomoci generálneho prokurátora musí byť zákon a zákonnosť, nie želania predstaviteľov politických strán a hnutí a už vôbec nie predstaviteľov výkonnej moci,“ reagoval predseda združenia advokát Martin Ribár s tým, že je absurdné a neakceptovateľné o jeho odvolávaní vôbec diskutovať. Takýto postup by podľa neho mohol vytvoriť precedens odvolávania generálneho prokurátora, ak by jeho rozhodnutia neboli v súlade s názormi koalície. To by viedlo k rozvratu právneho štátu a demokratického zriadenia, upozornil.



Bývalý podpredseda Súdnej rady Eduard Bárány v podobnom konaní taktiež vidí problém. Podľa jeho slov sa právna úprava v prípade generálneho prokurátora nemá meniť len preto, aby sa konkrétna osoba odvolala alebo dostala do funkcie. „Nemyslím si, že nespokojnosť s konkrétnou osobou, kuriózne zvolenou touto parlamentnou väčšinou, má viesť k zmene právnej úpravy. Právna úprava sa nemá meniť podľa snahy o nejaké momentálne personálne výmeny,“ uviedol.



