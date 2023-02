Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci vyhrážok voči redaktorke RTVS. Vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla. „V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.,“ uvádza RTVS vo svojom stanovisku.

Premiér Eduard Heger: Slová o zastrašovaní novinárov

Poslanec Blaha neskôr na jednej zo sociálnych sietí uviedol, že útokov na Jančkárovú je mu ľúto a ostro ich odsudzuje, no zároveň povedal, že „nezvládla svoju úlohu nestranného redaktora“.

Jančkárová pritom zďaleka nie je jedinou novinárkou čeliacou vyhrážkam zo strany neznámych páchateľov. „S vulgarizmami, vyhrážkami sa stretávame, žiaľ, všetci moderátori politických diskusií, najmä pri súčasnej polarizovanej spoločnosti,“ priznáva Noro Dolinský, moderátor diskusnej relácie Karty na stôl z produkcie týždenníka PLUS 7 DNÍ. „Marta Jančkárová je navyše žena, rozumiem jej, že to berie citlivejšie, a verím, že sa všetko vyrieši. Ja mám za tie roky celú zbierku anonymov s najhrubšími vulgarizmami a vyhrážaním sa. Jeden prípad riešila aj polícia, anonym mi v maile napísal, že na mňa pravidelne mieri hlavňou a raz pri odchode z práce ma zastrelí. Páchateľa polícia našťastie vypátrala,“ uvádza Dolinský.

„Žiaľ, moderátori politických relácií dlhodobo čelia rôznym vyhrážkam. Aj ja som si za tie roky prešla množstvom rôznych – aj nepríjemných – situácií. Rozhodne by sa nemali brať na ľahkú váhu. Rovnako niektorí politici by nemali podnecovať nenávisť voči novinárom, a ak majú nejaké odborné výhrady, mali by ich riešiť zákonnou cestou,“ hovorí moderátorská stálica TV Markíza Zlatica Švajdová Puškárová.

S vyhrážkami má skúsenosti aj moderátorka TV JOJ Jana Krescanko Dibáková. „Po porade s právnym zástupcom som v minulosti podala trestné oznámenia. Vyhrážky prekročili mieru únosnosti, opakovane som preto bola vypovedať na polícii,“ priznáva.

„Keď sa vám začnú vyhrážať smrťou, nemôže to zostať bez trestu. Mne sa prvýkrát vyhrážali smrťou v roku 2019 fanúšikovia Kotlebu, po debate s kandidátmi na prezidenta. Chyba bola, že som ich ignoroval. Už niekoľko týždňov ma na svojej ruskej sociálnej sieti uráža poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje," dodal moderátor politických diskusií na TA3 Rastislav Iliev.

Útoky na novinárov zároveň odsúdili šéfredaktori viacerých slovenských médií vo spoločnom vyhlásení. A vyhrážky voči novinárke napokon odsúdili viaceré verejne činné osoby, ale aj politické strany. „Je to absolútne neprípustné a odsudzujem takéto správanie. Ako iste viete, Národná kriminálna agentúra v tejto veci začala trestné stíhanie,“ vyhlásil v reakcii minister vnútra Roman Mikulec. „Odporné vyhrážky smrťou, hromadným znásilnením či ublížením blízkej rodine sú nielenže neprijateľné, ale verím, že sa nimi budú zaoberať oj orgány činné v trestnom konaní,“ napísala na sociálnej sieti podpredsedníčka mediálneho výboru Jana Žitňanská.

Aj strana SaS, mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) či ODS odsudzujú vyhrážky voči RTVS a redaktorke Marte Jančkárovej. SaS vyzvala stranu Smer-SD verejne sa ospravedlniť. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini vidí za postupom Smeru-SD možnú dopredu pripravenú a inscenovanú hru. Podčiarkol, že pozvanie do relácií prijímajú poslanci ako osoby, a ak pozvánka platí napríklad pre predsedu strany, neplatí pre podpredsedov či poslancov.

