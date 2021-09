Spoločenská nálada a výrazné názorové rozdiely naprieč celým politickým spektrom sa odzrkadlili aj na včerajšej návšteve prezidentky Zuzany Čaputovej v sídle NR SR, kam prišla predniesť svoju Správu o stave republiky. Pretože hlavu štátu dlhodobo kritizuje parlamentná opozícia, dalo sa očakávať, že mnohí jej zástupcovia príhovor odignorujú. Tak sa aj stalo, v pléne chýbali takmer všetci kotlebovci, časť poslancov Smeru-SD či nezaradení poslanci mimoparlamentnej strany Republika. Hoci práve títo politici s obľubou tvrdia, že Zuzana Čaputová je prezidentkou len pre koalíciu, z pohľadu do sály to tak nevyzeralo. Prejav hlavy štátu totiž odignorovali aj niektorí členovia vlády a to paradoxne lídri koaličných strán. V pléne chýbal Richard Sulík, ktorý sa však do NR SR dostavil poobede na mimoriadnu schôdzu, no v parlamente sa napokon neukázal ani Igor Matovič, líder OĽaNO. „Minister financií mal v tom čase iný pracovný program," ozrejmila expremiérovu neúčasť hovorkyňa Michaela Lovásová. Zaujímavé však je, že Matovič sa práve v čase, keď prezidentka čítala svoju správu, objavil sa na fotografii z priestorov istého denníka, kam prišiel poskytnúť rozhovor.

Článok pokračuje na ďalšej strane.