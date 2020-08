Voľba prednostov okresných úradov bola ešte pred pár týždňami veľká téma – zástupcovia hnutia OľaNO totiž vyhlásili, že tieto pozície budú politicky obsadzované. Zdá sa však, že straníci OľaNO zmenili názor a posledné necelé dve desiatky uchádzačov má vybrať ministerstvo vnútra. To zvolilo pomerne netradičný postup – pomocou internetového pracovného portálu.

Šéf OĽaNO Igor Matovič sa ešte začiatkom júna dušoval, že prednostov vyberú práve ich straníci. „Doteraz bolo zvykom, že politické strany po výhre vo voľbách vymenili niekoľko tisíc až desaťtisíc ľudí na týchto úradoch v štátnej správe. Po dohode s našim poslaneckým klubom sme povedali, že vymeníme 72 ľudí a všetkým ostatným desiatkam tisícom ľudí doprajeme apolitickosť,“ ohradzoval sa.

O mesiac a pol nato vláda vymenovala 53 postov prednostov, ďalších mala hľadať. Zdá sa však, že straníkom OľaNO došli kandidáti na prednostov. Na portáli profesia.sk sa pred pár dňami objavilo viac inzerátov z dielne ministerstva vnútra, pod ktoré okresné úrady spadajú.

Vnútro spustilo výberový proces 13. augusta, keď na oficiálnej stránke ministerstva zverejnili požiadavky a registračný formulár pre uchádzačov. „Verejné vyhlásenie pokladáme za najlepší spôsob, ako získať kvalitných a minulosťou nezaťažených predstaviteľov miestnej štátnej správy,“napísali nám.

Ministerstvo sa pritom odvoláva na prísne podmienky, ktoré od uchádzačov požadujú. „Pri výbere prednostov budeme klásť dôraz na maximálnu mieru profesionality a transparentnosti. Z tohto dôvodu vznikla odborná komisia zložená z vedúcich pracovníkov ministerstva vnútra SR a Úradu vlády SR,“doplnili z tlačového oddelenia. O účasť vo výberovej komisii požiadali aj mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko, ktorá to pre kapacitné dôvody odmietla.

Politológ Miroslav Řádek vníma túto situáciu kriticky. „Jasne to ukazuje na absolútnu personálnu núdzu, jednoducho týchto ľudí nemajú,“povedal pre náš denník. Napriek tomu, že v minulosti bolo nepísaným pravidlom, že tieto funkcie si delili vládnuce strany, no OľaNO to podľa Řádka nezvládlo. „Dnes sa ukazuje, že celé hnutie OĽaNO je tak zle organizačne vyskladané, že jednoducho tí, ktorí chceli mať všetky okresné správy, sami nie sú schopní nájsť na tieto úrady svojich vlastných nominantov,“dodal.

