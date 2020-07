Zatrasie sa pod ním stolička, alebo to s podporou koaličných partnerov zvládne? Spoločný návrh na odvolanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) predložia nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho spolu so stranou Smer-SD a ďalšími štyrmi nezaradenými poslancami Národnej rady (NR) SR. Potvrdila to Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár doplnil, že v strane prijali ponuku Pellegriniho a pridali sa k jeho podpisom. Dodal, že návrh na zvolanie schôdze by chceli podať už dnes (v utorok, 21. 7., pozn. red.).

Prekvapujúci je však postoj koaličnej SaS. „Pretože je Igor Matovič stále v Bruseli, tak je to pre nás stále otvorená téma. Postup sme si zatiaľ neujasnili, ale zvažujeme všetky možnosti. Momentálne čakáme na návrat premiéra,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca strany Ondrej Šprlák. ​

Pomerne jasný postoj naopak zaujal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (29) „Ak budem stáť pred otázkou Matovič alebo Fico, tak si vyberám Matoviča,“ zhodnotil. Ako bývalý aktivista a jeden z organizátorov pochodov Za slušné Slovensko si problém veľmi dobre uvedomuje. „Myslím si, že môj postoj bol dostatočne zásadný. Sú možnosti, ktoré človek má, keď je občianskym aktivistom a sú možnosti, ktoré má ako politik a podpredseda parlamentu,“dodal. ​





Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský veľké šance na odvolanie premiéra nevidí. „Celá opozícia má okolo 50 poslancov a na odvolanie vlády potrebujú 76, čiže oni veľmi dobre vedia, že odvolať vládu nemajú šancu,“ vyhlásil.



Michal Šipoš, ktorý je predsedom poslaneckého klubu OĽaNO, odkázal, že strana sa k situácii postaví čelom. „Opozícia má na takýto postup plné právo a ak zozbiera 30 podpisov, tak mimoriadna schôdza bude a my sa nebudem skrývať, postavíme sa situácii čelom a na schôdzi sa zúčastníme,“ vyjadril sa pre náš denník. ​ Samotný Matovič z Bruselu odkázal, že závidí starosti niektorých ľudí na Slovensku, keď sa rozhoduje o balíku financií, ktorý môžeme aj nemusíme získať.



Napriek vášniam na politickej scéne však vidí politológ Radoslav Štefančík celú iniciatívu ako divadlo. „Napriek tomu, že Matovič sa k podvodom s diplomovkou priznal, iniciatíva na vyslovenie nedôvery premiérovi prakticky nemá šancu, pretože vládna koalícia disponuje v parlamente ústavnou väčšinou a aj tí najväčší kritici Matoviča spomedzi vládnych politikov uprednostnia vládu s Matovičom na čele ako návrat k ,rustikálnej sociálnej demokracii',“ uzavrel odborník.

