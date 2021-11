Legislatíva, ktorú predložili poslanci z OĽANO na čele s Annou Záborskou a Sme rodina, hovorila aj o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Lehota na rozmyslenie o potrate sa mala predĺžiť zo 48 na 96 hodín. Poslanci to odôvodňovali tým, že žena by si mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo.

Poslanci chceli zaviesť aj osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Zaviesť chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine. Zákon mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Súčasťou zákona bolo aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na umelé potraty.

Tak ako sa predpokladalo, proti schváleniu zákona hlasovali poslanci SaS. Naopak, očakávalo sa, že hlavne všetci poslanci OĽANO a Sme rodina za zákon zahlasujú, keďže predkladatelia boli z ich strán. No to sa nestalo! Pozrite si v galérii ktorí známi poslanci z klubov OĽANO a Sme rodina hlasovali proti novému zneniu zákona o interrupciách.