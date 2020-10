Do Kollárovho služobného auta v sobotu podvečer na veľmi nebezpečnej križovatke na okraji Bratislavy vpálilo druhé osobné auto, ktoré podľa doterajších informácií malo prejsť dané miesto na červenú. Predsedu NR SR spoločne s ďalšími dvoma účastníkmi nehody ešte v ten večer previezli do nemocnice. Pred príchodom sanitky ho však musel ratovať ochrankár, ktorý si všimol, že sa jeho šéfovi ťažko dýcha, nakoľko mal zapadnutý jazyk. To potvrdil aj podpredseda Sme rodina Milan Krajniak. „Vďaka tomu, že si to všimol, podarilo sa predsedu parlamentu rýchlo stabilizovať,“povedal.

O zvyšok sa postarali lekári, ktorí Kollára previezli do Nemocnice sv. Michala. Ani tam však nepobudol dlho. „Aktuálne sa predseda parlamentu nachádza v Univerzitnej nemocnici na Kramároch v stabilizovanom stave a pri vedomí. Predseda parlamentu má zlomený druhý krčný stavec. Odhadovaná dĺžka rekonvalescencie je niekoľko týždňov,“informovala médiá v nedeľu ráno Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.

Bývalá modelka Mirka Fabušová sa viezla v aute so šéfom parlamentu Borisom Kollárom. Zdroj: instagram

Šéf parlamentu bude musieť na niekoľko týždňov zabudnúť na plnenie svojich kompetencií. Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa s podobnými prípadmi počíta v legislatíve. Povinnosti predsedu parlamentu prevezmú jeho kolegovia a časť agendy môže riadiť aj samotný Kollár z priestorov nemocnice.

Okrem lídra Sme rodina boli pri nehode zranení aj jeho vodič a ochrankár. Celý čas sa hovorilo aj o štvrtej osobe, ktorou mala byť podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej neznáma žena. Jej totožnosť sa napokon podarilo vypátrať týždenníku PLUS 7 DNÍ. Ako sa ukázalo, Kollár sa v osudný moment viezol v služobnom aute so sexi vizážistkou a bývalou miss Miroslavou Fabušovou, ktorá po nehode leží na JISke. Služobné auto pritom patrilo pod agendu Úradu pre ochranu ústavných činiteľov (ÚOUC), preto je na mieste otázka, čo v aute takáto osoba vôbec robila. Na danú situáciu sme sa opýtali ministerstva vnútra, pod ktoré úrad spadá. „Je výlučne na rozhodnutí chránenej osoby, kto sa bude spolu s ňou nachádzať ako pasažier v služobnom motorovom vozidle, ktoré užíva,“odkázali nám z tlačového oddelenia.