Návrh zákona o pomoci tehotným ženám z dielne poslankyne Anny Záborskej bol schválený v prvom čítaní viac ako pred mesiacom, ešte 6. októbra. Vtedy zaň hlasovalo 75 zákonodarcov a prešiel do druhého čítania. Zákon má vytvoriť podporné sociálne opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva, a tiež by mala byť zakázaná reklama na interrupciu. Navrhuje zároveň vyšší osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Druhé čítanie novely je komplikovanejšie a niekoľko posledných dní vyvoláva obrovské vášne. Najprv sa proti návrhu postavili mnohí zdravotníci a odborníci, ale aj desiatky tisíc ľudí, ktorí proti nemu podpísali petíciu. Najhlasnejšie proti navrhnutým zmenám bojuje predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (38). Pred pár dňami výhrady vyhlásilo aj 17 členov poslaneckého klubu OĽaNO, ktorého členkou je aj Záborská.

Poslanci, ktorí sú proti návrhu, chceli v druhom čítaní upraviť najkontroverznejšie položky novely pomocou pozmeňovacích návrhov. Podľa informácií plus.noviny.sk tento plán dostal červenú na koaličnej rade. Aj to môže byť dôvodom, prečo hlasovať o zákone sa malo včera dopoludnia, no presunuli ho o deň. „My sme ho dali vo štvrtok na piatu, lebo vtedy sa hlasuje o všetkých veľkých zákonoch a bude tam najviac ľudí,“ vysvetlila Bittó Cigániková. „Obavám sa, že pre našich odporcov nebude stačiť nič menšie ako stiahnutie tohto návrhu a zavedenie potratovej tabletky. A to budú nazývať pomocou ženám,“ uviedla Záborská v záverečnom slove v pléne NR SR.