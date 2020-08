Spojenie Bratislava - Košice nám niekdajší premiér Robert Fico (55) sľuboval do roku 2010, no diaľnica je stále v nedohľadne. Na jeden z najdiskutovanejších a nepochybne aj najočakávanejších diaľničných úsekov sme sa preto opýtali aj súčasného ministra dopravy Andreja Doležala (39)!

Hoci sme si na Slovensku už zvykli na to, že veci sa u nás hýbu o čosi pomalšie ako v zahraničí, Doležal ostáva optimistom a dokonca sa neobáva ani dosahov koronakrízy. „Viete, čo pomohlo k reštartu ekonomiky po veľkej hospodárskej kríze z 30. rokov v Amerike? Výstavba strategickej infraštruktúry, budovanie diaľnic atď… To rozprúdilo ekonomiku. Výstavba dala “žrať” robotníkom, tí dali robotu reštauráciám, hotelom, ubytovniam atď… Preto je výstavba taká dôležitá a preto ten optimizmus,“vysvetlil Doležal.

V otázke výstavby diaľničného prepojenia Bratislavy s metropolou východu však počas nášho rozhovoru zo začiatku leta hľadal slová len veľmi opatrne. „Nebudem nič sľubovať. Ak hovoríme o mojom predikovanom období na ministerskej stoličke, tak je viac ako pravdepodobné, že diaľnica z BA do KE do roku 2024 vybudovaná nebude,“priznal Doležal, ktorý dodal, že s výstavbou je spojených viacero problémov. “Ak by sme mali hotové projekty, stavebné povolenia, environmentálne štúdie či územné rozhodnutia a bolo by to len o stavaní, tak vtedy sa poďme baviť o konkrétnych termínoch. Niektoré úseky nie sú ani len pripravené na výstavbu,“vysvetlil.