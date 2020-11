Koaličná rada v nemocnici? Aj takto vyzeral utorkový večer lídrov súčasnej vlády. Po medializácií fotografií, ktoré dokazujú ich spoločnú návštevu Borisa Kollára sa na lídorv strán spustila kritika z rôznych strán. Kým ešte v stredu svoje činy Matovič obhajoval, len deň potom sa však verejne ospravedlnil.

"Pred stretnutím som sa opýtal, či tým neporušujem nejaké nariadenie a bol som uistený, že nie ... s tým, že ide o samostatný priestor, kvázi pracovňu predsedu parlamentu, so samostatným vchodom, bez možnosti stretnúť sa s akýmkoľvek iným pacientom," začal Matovič zostra. Dodal, že dostal informáciu, že sa pre nich tým pádom nevzťahuje zákaz návštev a bez nej by do nemocnice nevošiel.

Matovič mal byť podľa svoj slov informovaný aj o fotografovi, ktorý striehne na prípadné návštevy šéfa parlamentu. "Na základe toho som mohol ísť anonymným autom priamo do garáže ... ale neurobil som to, lebo som dostal uistenie spomenuté vyššie," vysvetlil.

"Napriek faktu, že som konal dobromyseľne, niekto silou-mocou hucká v ľuďoch pocit, že sme týmto konaním chceli ľuďom ukázať, že sme niekto viac," napísal, no hneď sa voči takým vyjadreniam aj vyhradil. "Ale, chápem, že v tejto ťažkej dobe sa to napriek všetkému spomenutému, niekoho dotklo a nedokáže či nechce argumenty počúvať. Týmto ľuďom sa napriek tomu, že s ich odsudzovaním nesúhlasím, týmto verejne ospravedlňujem," zakončil.