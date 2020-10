Podľa Fica Richard Sulík už raz rozbil vládu, v ktorej sedel a čoskoro by sa tak malo stať opäť. „Richard Sulík naposledy povalil vládu v roku 2011, kedy sa hlasovalo o eurovale. A to, čo robí dnes, je to isté, iba si vybral atraktívnejšiu tému,“ hovorí Fico, ktorý za takúto tému označil „nenávisť verejnosti“ voči Matovičovi.

Fico dokonca ponúkol aj niekoľko príkladov. „Najskôr si to vyskúšal v spore o reštaurácie a fitnesscentrá, kde sa postavil proti vôli Matoviča pozatvárať ich kvôli pandémii. A zdá sa, že sa vezie na vlne. Najnovšie – a sám to priznal - išiel na protest pred Úrad vlády, stál medzi demonštrujúcimi, ktorí na Matoviča vykrikovali nechutné slová,“uviedol Fico, ktorý by podľa vlastných takého podpredsedu svojej vlády do troch sekúnd odvolal. „To je absolútna miera nelojality. To, čo dnes robí Sulík, to je cesta k rozbitiu vládnej koalície,“ uzavrel. Celé Ficovo vyjadrenie nájdete v priloženom videu.