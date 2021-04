Maďarsko otestuje vakcínu Sputnik V, ktorú Rusko dodalo Slovenskej republike. Má to však jeden háčik - nikto o to oficiálne ešte nepožiadal.

ŠOK! Maďarsko má TESTOVAŤ nášho Sputnika: Má to však JEDEN háčik!

V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV to v pondelok (12.4.) povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého Budapešť avizovala pri piatkovej (9.4.) návšteve slovenského vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), že je ochotná pomôcť.

"Po tom, čo sme sa dohodli s Ruskom a neskôr aj s Čínou o dovoze očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu, ma oslovilo niekoľko ministrov zahraničných vecí európskych krajín, dokonca aj jeden predseda vlády, či by som nepomohol poskytnutím kontaktov, telefonických spojení, a či by som týmto dodávateľským krajinám nemohol avizovať, že im budú telefonovať," pripomenul Szijjártó.

Dodal, že nebol dôvod nepomôcť, pretože situácia je ťažká a aj v iných krajinách zomierajú ľudia - a že ani chvíľu neváhal, lebo ide o ľudské životy.

"V súvislosti so Slovenskou republikou som viackrát pomohol pri udržiavaní kontaktov, avšak skutočnosť, že sa Slovensko s Ruskom napokon dohodlo, je už ich vecou. Ďalší vývoj udalostí na Slovensku súvisiaci s touto dohodou s Ruskom je zase záležitosťou Slovákov," reagoval šéf maďarskej diplomacie na otázku moderátora súvisiacu s tým, že otázka ruskej vakcíny viedla na Slovensku až k vládnej kríze.

"Viem iba, že ma navštívil v Budapešti minulý piatok expremiér a terajší vicepremiér (Igor Matovič), ktorý požiadal o pomoc pri testovaní 200.000 vakcín - skladovaných v súčasnosti na Slovensku - v našom akreditovanom laboratóriu. Povedali sme, že ak existuje oficiálna požiadavka, tak samozrejme pomôžeme. Či však bude oficiálna požiadavka, v akej forme bude doručená, to je iná otázka. My sme na základe prosby avizovali, že dokážeme vyhovieť, máme na to kapacity a schopnosti," uzavrel Szijjártó.