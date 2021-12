O Slobodníkovi je známe, že ešte pred svojím obvinením zašiel na Úrad špeciálnej prokuratúry, aby začal spolupracovať. Vyšetrovateľom dokonca odovzdal 201-tisíc eur, ktoré zinkasoval na úplatkoch počas čias, keď bol vo funkcii. „Už pri nástupe do funkcie mi povedali, že sa odo mňa očakáva lojalita a aby som informoval, keď sa začnú vyšetrovať ´naši ľudia´,“ povedal pre aktuality.sk Slobodník. Vo funkcii bol od roku 2014, no až o dva roky neskôr podľa vlastných slov detailne pochopil, ako celý systém funguje.

„Gašpar mi povedal, že sa stretneme s Norbertom Bödörom a postupne sa to nabaľovalo. Vedel som moje úlohy a aké za to dostanem benefity,“ povedal obvinený s tým, že sa stretávali pomerne často. Slobodník však nedostával za svoju lojalitu peniaze v pravidelných intervaloch, ale po vykonaných úkonoch. Odmenou mu vraj bolo aj to, že je vo funkcii. Slobodník tvrdí, že teraz všetko ľutuje: „Systém od nás žiadal viac a viac. Tie peniaze za to nestáli.“ Podľa jeho slov vraj mal v hlave, že sa to raz odhalí: „Bola to totálna psychiatria a blázinec.“

Slobodník sa teraz čuduje, prečo niektorí politici nazývajú napríklad Gašpara politickým väzňom a jeho udavačom: „Keď nepoznajú priebeh konania a nič nepáchali, tak prečo niekoho obhajujú?“ Impulzom na zájdenie za vyšetrovateľom mu vraj napokon bolo zadržanie Ľudovíta Makóa.

Zaujímavosťou dnes obvineného je aj to, že práve jeho jednotka zadržala Bödörovho kamaráta podnikateľa Mariana Kočnera pre kauzu zmenky. Okrem Slobodníka vraj o pripravovanej akcii vedeli len štyria ľudia vrátane prokurátora Jána Šantu a policajného exprezidenta Milana Lučanského († 51). Kočner je dnes v kauze zmenky právoplatne odsúdený na 19 rokov nepodmienečne. Slobodník dokonca pred vraždou komunikoval s Kuciakom a podával mu nejaké informácie dôležité pre jeho prácu.

Na snímke zľava exprezident Policajného zboru Tibor Gašpar, expredseda vlády SR Robert Fico a exminister vnútra SR Robert Kaliňák počas tlačovej konferencie o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky v Bratislave 27. februára 2018. Vľavo dolu je na stolíku milión eur, ktoré premiér sľúbil za relevantné informácie k vyšetrovaniu závažného prípadu. Zdroj: Marko Erd

Zarážajúce však je, kto sa o vyšetrovanie novinárovej vraždy zaujímal. „Odkiaľ mali Kočner s Bödörom informácie z vyšetrovania vraždy, nemôžem hovoriť. Je to totiž živá vec, ku ktorej som vypovedal. Mal som určité informácie, že Gašpar výpoveďami svedkov disponoval.“ Obvinený Slobodník dostal aj otázku, či je pravdou, že sa mu Gašpar zdôveril o tom, že v prípade vraždy Kuciaka ide informovať Fica? „Sú to informácie z mojich výpovedí, čo hovoríte. Keď som to zrejme povedal, tak trvám na tom, že to tak bolo. Vyplýva z toho to, ako táto spoločnosť vyzerala. Je neštandardné, keď sa o to politik zaujímal,“ dodal Slobodník.