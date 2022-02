Problémy na poslednú chvíľu. Štvrtok večer patrí už tradične politickej diskusii v televízii JOJ. Moderuje ju Jana Krescanko Dibáková, ktorá pravidelne dvakrát do týždňa spovedá politikov z celého politického spektra. Len včera sa v diskusii stretla s exministrom financií Ivanom Milošom.

Moderátorka je tvárou relácie od roku 2020. Ako sama tvrdí, dôležité je poriadne sa pred vysielaním pripraviť. "Pripravujem sa do poslednej chvíle pred vysielaním, časovo sa to teda nedá povedať," povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ v koncoročnom rozhovore.

Divákov však tento týždeň čaká nepríjemné prekvapenie, zajtra moderátorku totiž v relácii neuvidia. Podľa dobre informovaného zdroja totiž Krescanko Dibáková musela ostať v karanténe. dôvodom je pozitívny test jej manžela na koronavírus.

