ŠOK! Hrnko po neúspechu v SNS odchádza: Bude radiť KOALIČNÉMU politikovi!

V SNS to posledné týždne vrelo! Do boja o miesto predsedu strany sa pustili jej podpredseda Anton Hrnko a expredseda parlamentu Andrej Danko. Obaja páni až do straníckeho snemu bojovali o priazeň voličov aj delegátov. Tí nakoniec rozhodli. No zdá sa, že Hrnko aj napriek svojim slovám v politike nekončí.