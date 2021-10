Senát Najvyššieho súdu (NS) sa v utorok zatiaľ nezačal zaoberať odvolaním šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa, ktorý je obžalovaný z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Rostasa pred dvomi rokmi odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS), no on sa odvolal.

Obžalovaný, jeho obhajca Ľubomír Hlbočan a bývalý sudca NS Štefan Harabin prišli do budovy súdu bez rúšok. Harabin na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) kričal, že páchajú trestný čin a nemá povinnosť nosiť rúško. Na miesto privolali aj policajnú hliadku. Do súdnej miestnosti predseda senátu NS vpustil napokon len prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza a advokáta Hlbočana, ktorý si rúško napokon nasadil.

Rostasa odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) za článok z mája 2017 s názvom Klin Židov medzi Slovanmi. V decembri 2019 ho ŠTS uznal vinným a uložil mu pokutu 4000 eur. Ak by peniaze nezaplatil, musel by ísť na tri mesiace do väzenia. To sa ale Rostasovi nepáčilo, a tak sa odvolal. Prokurátorovi sa zdal trest naopak nízky a preto sa odvolal aj on.

Obžalovaný sa na ŠTS bránil tým, že v článku zverejnil len známe citáty iných osôb. Sudca bol ale iného názoru: „Článok je potrebné posudzovať v kontexte. Začínajúc nadpisom, fotografiami.“ Rostas sa podľa sudcu ŠTS k citátom hlási a považuje ich za správne. Harabin prišiel obžalovaného podporiť ja na ŠTS. Spolu s ním vtedy dofrčal aj autobus s názvom "Harabiňák", z ktorého vystúpilo približne 20 jeho prívržencov.

Senát NS napokon rozhodol, že sa verejné zasadnutie uskutoční. Obžalovaný ale nie je v súdnej miestnosti, keďže si odmietol nasadiť rúško. Zastupuje ho jeho obhajca Ľubomír Hlbočan. Prokurátor vo svojej záverečnej reči navrhol, aby zamietol odvolanie obžalovaného. Navrhol mu uložiť podmienečný trest odňatia slobody v dolnej sadzbe s tým, že výkon trestu mu bude odložený na primeranú skúšobnú dobu.

„Žiadam, aby NS zrušil napadnutý rozsudok v plnom rozsahu a oslobodil Tibora Eliota R. spod obžaloby,“ vyhlásil vo svojej záverečnej reči Hlbočan. Podľa jeho slov je prokurátor vo veci zaujatý. Advokát spochybnil aj vykonané znalecké dokazovanie.

