Fico po rokovaní vedenia Smeru oznámil, že strana bude mať 17. novembra výročný snem. „Na ňom chceme ukázať, ako by sme to robili, keby sme boli súčasťou vládnej koalície, pokiaľ ide o protipandemické opatrenia,“ povedal. V jeho strane sa vraj chytajú za hlavu, keď počúvajú, že v čiernych okresoch budú mať prístup do reštaurácií iba plne zaočkované osoby. Podľa Fica je to jasná segregácia, ktorá je zakázaná aj ústavne a najbezpečnejší je vraj dokonca otestovaný človek. „Je to totálna hlúposť, s čím prichádza vládna koalícia na základe nejakých odporúčaní,“ povedal Fico.

Sám zaočkovaný nebol a na uniknutej nahrávke z chaty svojim kamarátom povedal, že sám mal koronavírus. „To je strašná choroba. A pritom, nemal som ťažký priebeh,“ povedal Fico na chate. Možno aj preto bude snem strany v réžii OTP. To znamená, že každý delegát bude buď zaočkovaný, alebo po prekonaní vírusu, alebo bude mať platný test, ktorý bude preplatený centrálou strany. Na mieste bude aj špeciálna brána s teplomerom a všetky nevyhnutné prostriedky na ochranu zdravia. Pokiaľ napríklad niekto nebude mať rúško, strana mu ho zabezpečí.

„Tu len ukazujeme, že celý náš prístup pokiaľ ide o boj proti pandémii, je postavený na dobrovoľnosti a rovnosti. Nemôžeme ani nikoho nútiť do očkovania a rovnako musíme rešpektovať, že ak niekto podstúpi test alebo Covid prekonal, je rovnocenný s tým, čo je zaočkovaný,“ povedal Fico s tým, že ak od ľudí niečo chce, tak im vytvorí podmienky napríklad tým, že im preplatí testy. Šéf Smeru tvrdí, že súčasné protipandemické návhry vlády začínajú vyvolávať obrovské množstvo ústavných otázok. Riešenie je vraj jednoduché, a ak táto vláda chce urobiť segregáciu, tak ju medzi zaočkovanými a nezaočkovanými musí zaviesť údajne priamo do ústavy.

Fico nastolil aj otázku, prečo peniaze z verejných zdrojov nemôžu byť použité aj na posilnenie kapacít zdravotníckych zariadení. „Celá táto vláda sa na to vykašľala. Dobre vedeli, že ide ďalšia vlna. Mysleli si, že bude stačiť, keď budeme robiť lotérie. Teraz sa im to celé rozpadlo. Vidia, že sa im rozpadá zdravotníctvo, ľudia sú čím ďalej, tým agresívnejší. Vláda robí prípravu na vojnu s vlastnými ľuďmi,“ myslí si Fico.

Podpredseda strany Ladislav Kamenický svojho šéfa podporil: „Vraj zamestnávatelia budú musieť neočkovaných ľudí dvakrát do týždňa testovať. Táto vláda minula 1 miliardu eur na testy a teraz zamestnávatelia budú musieť platiť dva testy týždenne.“ Poslanec poukázal na to, že test stojí od 5 do 30 eur a dopad na zamestnávateľa bude možno niekoľko sto eur za mesiac. Ak zamestnanec zarába minimálnu mzdu a zamestnávateľ si to spočíta, že na tieto testy má minúť 200 eur mesačne, začne vraj uvažovať inak. „Začne uvažovať o tom, že ten, kto nie je očkovaný, toho prepustím, lebo ten ma stojí viac peňazí. Táto vláda to chce dohnať do takej dokonalosti, že ten, kto nie je zaočkovaný, nebude mať nárok na prácu na Slovensku,“ povedal Kamenický. Hneď po sneme Smeru sa uskutoční aj kladenie vencov k soche Alexandra Dubčeka, na ktoré Fico pozýva všetkých občanov.