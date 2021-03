V posledných dňoch sa skloňovala žaloba zo strany predsedu parlamentu Borisa Kollára smerom ku komikovi Jakubovi Gulíkovi. Vy ste predmetné video videli, je tam podľa vás trestný základ?

Primárne treba povedať, že na to, aby mohlo dôjsť k trestnému stíhaniu na základe vyjadrení, ktoré boli zverejnené videu, tak musíme vedieť, či uvádzané skutočnosti zodpovedajú pravde, alebo ide o neoverené informácie. Pre trestný čin ohovárania je dôležité to, či jedna osoba o inej oznámila nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jej vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť jej inú vážnu ujmu (napr. ohrozenie politickej kariéry).

Predsa len je to video stand up komika a teda ide o humor. Skúsme sa však na to pozrieť z druhej strany. Čo z takého videa môže pre roastovaného človeka vyplývať?

Tieto skutočnosti môžu konkrétnej osobe, proti ktorej sú tieto nepravdivé údaje použité, spôsobovať určité ujmy vo verejnom živote alebo v rodine, zamestnaní, alebo to spôsobuje inú ťažkú ujmu. Čiže podstata pre rozhodovanie či tu je trestnoprávna zodpovednosť za zverejnené údaje, alebo nie je, dáva odpoveď, či sú informácie pravdivé, overené, ale aj to, či obsah zverejneného môže spôsobovať už uvedené dosahy na dotknutú osobu.

Aký je váš názor na vzhliadnuté video?

Podľa môjho názoru je veľmi dobre si uvedomiť, že na tej nahrávke sú uvedené veľmi závažné fakty, ktoré neviem zistiť, či sú pravdivé a či ich autor má overené, alebo nie. Rovnako neviem, či ich považuje za absolútne pravdivé. Preto neviem dať jednoznačnú odpoveď, či by na základe takto zverejneného videa ku konkrétnej osobe mohlo byť vznesené obvinenie proti konkrétnej osobe.

Dá sa v tomto prípade argumentovať slobodou slova?

Podľa obsahu nahrávky si myslím, že je na hranici etiky a to napriek tomu, že ide o stand up komika. Treba si uvedomiť, že aj výrazové prostriedky, ktoré boli použité, sú veľmi hanlivé vo všeobecnosti a že aj osoby, ktoré sa venujú tomuto žánru, by si mali byť vedomé a malo by im byť zrejmé, že aj ony musia v rámci slobody slova dodržiavať zásady etiky. Z tohto pohľadu si myslím, že by bolo možné uvažovať o ochrane osobnosti a to vzhľadom na spôsob, akým bola táto osoba opisovaná, ktorá nesie ráz a charakter vulgárnosti. Bolo by namieste zvážiť, do akej miery prichádza do úvahy podanie žaloby o ochranu osobnosti v civilnom konaní.

Nakoľko rozhoduje úmysel alebo dokázanie zlého úmyslu?

Úmysel je buď priamy, alebo nepriamy. Z charakteru stand up komikov nevyplýva zlý úmysel, ktorý je mimo rámec trestného zákona, tak by som to nenazvala a nemá to na to vplyv. Rozhodujúce je, či zverejnením takéhoto obsahu a skutočností, ktoré nemá overené ako pravdivé, bolo sledované aj možné poškodenie osoby vo verejnom živote, na pracovisku, v rodinnom prostredí alebo spôsobenie inej vážnej ujmy. To je motív, prečo takýmto spôsobom a s takýmito skutočnosťami natočil toto video.

Je niečo, na čo by si napríklad stand up komici pri svojich tvrdeniach a vtipoch mali dávať pozor? Alebo v čom by mali byť opatrní?

Pokiaľ stand up komik hovoril fakty, tak ako v prípade Borisa Kollára, tak tam si treba uvedomiť, že ide o závažné údaje ohľadom trestnej činnosti a jeho pôsobenia v organizovanej skupine. Buď by za to musel byť postihnutý, alebo sa opierať o reálne fakty. Nemali by vychádzať z komentárov alebo usudzovať a robiť závery len na základe dákych fotografií, ako je to v danom prípade.

Tvrdenia o tom, že bol zapojený do trestnej činnosti, musí mať podložené a overené a byť si istý tým, že je to fakt a pravdivý údaj. Hoci ich interpretuje humorným a satirickým spôsobom. Inak ide o nepravdivé a klamlivé informácie, ktoré nie sú právne podložené.

Texty sú koncipované tak, aby vzbudili záujem, ale to nič nemení na jadre veci. Určite by som im prácu s neoverenými faktami neodporúčala, hoci nie sú skúsenosti z podobných konaní. V budúcnosti sa tomu zrejme nevyhnú, a preto by sa mali práve držať etiky aj kultivovanosti vyjadrovania. Overovanie pravdivých údajov musí byť rovnako zachované.

Nakoľko zaváži, že sa to ,,povráva” a teda je to na úrovni klebety?

Nezaváži to vôbec a nie je to zaujímavé. Ak ja o niekom poviem, že bol podozrivý z konania, ktoré napĺňa znaky trestného činu a patril k zločineckej skupine, ktorá je známa svojou závažnou trestnou činnosťou, tak v takom prípade to musí byť podložené. Jedna pani povedala ešte nie je dôvodom na ďalšie šírenie.

Pomohlo by v takomto prípade, ak by sa komik oprel napríklad o články v mainstreamových médiách?

Opäť to závisí od toho, či tieto médiá zverejňujú fakty, ktoré zodpovedajú skutočnosti. To je rozhodujúce. Nie prameň, ale overené tvrdenia sú rozhodujúce. To je dôležité, aby si to uvedomili, pretože do budúcna sa takýto problém môže týkať viacerých osôb. Pokiaľ si nenastavia tento základný predpoklad na to, aby sa ním mohli pri vystúpeniach riadiť, tak sa v budúcnosti vždy nájde osoba, ktorá sa bude snažiť nepravdivosť informácií napraviť prostriedkami trestného alebo civilného práva. Na jednej strane totiž máme slobodu slova, ale na druhej strane je právo každého občana chrániť si svoju vážnosť ako jednotlivca u občanov.

Prečo sa teda nedarí postihovať dezinformácie a hoaxy?

To je iný prípad, pretože tam málokedy ide o ohováranie alebo očierňovanie jednej osoby. Je to otázka na tých, ktorí majú prostriedky na to, aby v týchto veciach zasiahli. Nie je to právna otázka, ale otázka inštitúcií, ktoré majú na starosti tieto dezinformácie sledovať na ich rôznych platformách.

Mám na mysli napríklad popieranie pandémie zo strany Kulturblogu, ale tých príkladov je nespočetné množstvo...

Tam by mali zasiahnuť práve tí, ktorí majú túto právomoc. V tejto veci sa vám neviem vyjadriť. Hoax má iný charakter a nesmeruje to proti jednej osobe, zatiaľ čo my sme sa zatiaľ bavili o oblasti zosmiešňovania zo strany komika a nástrojov, ktoré na to používa.