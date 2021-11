Daňová reforma ministra financií Igora Matoviča už vyvolala množstvo reakcií. Najviac sa ale rozoberá jeho nápad povinne zaviesť, aby reštaurácie dávali ku každému jedlu krčah vody zdarma. To samo o sebe vyvolala množstvo vtipov, no najnovšie zistenia nie sú vôbec na smiech!

Matovičov krčah vody sa už definitívne zapíše ako symbol jeho reformy. Najskôr sa ozývali hlasy, že keď už má reštaurácia dávať zákazníkom vodu, tak by im mala zabezpečiť aj limetku. Na to minister zareagoval svojsky, keď na sociálnu sieť zavesil fotku s krčahom vody, ku ktorej napísal: „Ak budete dobrí, tak možno aj limetku dostanete.“

Stránka Nekŕmte nás odpadom ale prišla na to, že ani Matovičov status nemusí byť právne v poriadku. Pri detailnejšom priblížení obrázku krčahu totiž zistíte, že minister mohol použiť obrázok nelegálne! „Minister financií Matovič používa kradnutý obrázok. Raz plagiátor, navždy plagiátor,“ píše na sociálnej sieti. O vyjadrenie sme požiadali aj rezort financií. Článok budeme aktualizovať o jeho vyjadrenie.

Minister totiž použil obrázok z fotobanky. Tie fungujú na princípe kúpe fotky a jej následnom legálnom stiahnutí. Ak si však návštevník stránky za snímku nezaplatí a obrázok stiahne, získa ho s vodotlačou. Pozreli sme sa teda na stránku, ktorá je viditeľná na Matovičovom obrázku a skutočne takú fotku ponúkajú na predaj!

Aj minulý rok sa prišlo na to, že minister a v tom čase dokonca premiér, nemá v poriadku diplomovú prácu. Z nejakých papierikov ktoré vraj popísal Matovič, mu ju mala do notebooku prepisovať kamarátka. No ešte závažnejší problém bol, že jeho práca bola skopírovaná z dvoch cudzích publikácií, pričom necitoval ich autora. Na jednej z publikácií sa podieľal súčasný štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec. „Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim. Hneď, ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil,“ reagoval po odhalení škandálu s jeho diplomovou prácou Matovič na sociálnej sieti.

Súťaž Zdroj: archív