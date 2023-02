Poslanci síce schválili, že predčasné voľby budú 30. septembra, no mnohí politici sa stále snažia presadiť, aby boli ešte pred letnými prázdninami. Odborníci sa zhodujú na tom, že na to majú právo, pridali sa k nim exprezidenti a najnovšie s tým súhlasí aj Zuzana Čaputová.

Termín 30. septembra je teda schválený, ale ústava pripúšťa možnosť, podľa ktorej sa na základe uznesenia poslancov môže ešte zmeniť. „Skrátenie volebného obdobia môžu uznesením navrhovať každý deň. Je otázne, nakoľko by to bolo politicky rozumné, ale v rozumnom intervale je to možné,“ vysvetlil bývalý podpredseda Ústavného súdu a predseda Štátnej komisie pre voľby Eduard Bárány (67).

Šéf Smeru Robert Fico (58) sa spolu s ďalšími 29 poslancami rozhodol túto možnosť využiť. Do parlamentu navrhli uznesenie, ktorým sa ruší už schválený termín volieb a určuje sa nový na 24. júna. „Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia môže predložiť najmenej pätina poslancov,“ píše sa v Ústave s tým, že v pléne parlamentu to musia schváliť tri pätiny poslancov, teda 90. Schôdza parlamentu s jediným bodom, ktorým bola zmena termínu predčasných volieb, sa však včera ani neotvorila. Poslanci totiž program schôdze neschválili.

Za skoršie predčasné voľby sú pritom aj prezidentka Zuzana Čaputová (49) a jej predchodcovia vo funkcii hlavy štátu Andrej Kiska (60), Ivan Gašparovič (81) a Rudolf Schuster (89). Zhodli sa na tom počas spoločného obeda. „Dianie v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných,“ povedala Čaputová s tým, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná. „Aj kritici Fica sa zhodujú na tom, že by bolo lepšie, keby sa voľby konali skôr. Je to legitímne a Fico má na to právo,“ povedal politológ Radoslav Štefančík s tým, že šéfovi Smeru sa tému termínu volieb oplatí vyťahovať aj preto, že púta pozornosť verejnosti.

Hlava štátu pritom vo svojom vyjadrení narážala na rôzne návrhy poslancov, ktoré obrovsky zaťažia rozpočet a štát na ne nebude mať peniaze. Jedným z takých je napríklad návrh šéfa OĽaNO Igora Matoviča (49), aby každý, kto príde voliť, dostal od štátu 500 eur. Štátnu pokladnicu by to mohlo zaťažiť až o 2,2 miliardy eur. V hre sú aj ďalšie zákony rôznych politických strán, ktoré by vyšli náš štát dokopy až na 5 miliárd. „Pozrime sa na to, čo robí Matovič. Celá pozornosť sa sústredí na tohto človeka, ktorý by vôbec nemal byť v parlamente – pre to, čo vyvádza – a napriek tomu sa mu darí pútať pozornosť,“ dodal politológ Radoslav Štefančík.

Podľa politológa sa teraz budú politici naháňať nielen v tom, kto dá návrh, ktorým budú rozdávať peniaze. „Budú sa naháňať, aké bombastické to celé bude, pretože čím viac to bude bombastické, tým sa bude na to upriamovať väčšia pozornosť médií,“ predpovedal odborník. Líder Hlasu Peter Pellegrini (47) v tejto súvislosti vyzval prezidentku, aby vo štvrtok popoludní vystúpila pred poslancami. Keďže sa však mimoriadna schôdza k termínu volieb neotvorila, mala by podľa jeho slov radšej menovať úradnícku vládu.

Pozrite sa v galérii, ako má situáciu v rukách Boris Kollár a dokedy bude môcť Fico podávať návrhy na zmenu termínu predčasných volieb.

