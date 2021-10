Chystá návrat? Marek Krajčí (47) sa vzdal funkcie ministra zdravotníctva v marci tohto roka. Odišiel po tlaku verejnosti, ktorá ho obviňovala z nezvládnutia pandémie. S rovnakými problémami momentálne bojuje jeho nástupca Vladimír Lengvarský (52). Zo zlého manažovania ho obviňuje najmä predseda strany OĽaNO Igor Matovič (48), ktorý ho do kresla navrhol. Podľa zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ sa navyše vnútri strany začína šuškať, že história sa môže opakovať a Krajčí opäť zasadne na ministerskú stoličku.

Príde opäť k zmene na poste ministra zdravotníctva? Posledné dni prenikajú zvnútra strany OĽaNO informácie, že Igor Matovič chce návrat Marka Krajčího na post ministra zdravotníctva. „Osobne si myslím, že ako minister je horší než Marek Krajčí,“ vyjadril sa expremiér na adresu Vladimíra Lengvarského pre denník Nový Čas. Podľa Matoviča máme momentálne katastrofické čísla, čo sa týka zaočkovanosti obyvateľov, za čo viní práve Lengvarského. „Obávam sa, vzhľadom na mieru zaočkovanosti, že nás najbližšie mesiace nečaká dobré obdobie,“ uviedol pre denník. Ako ďalej povedal pre spomínané noviny, výkon Marka Krajčího bol výrazne lepší ako aktuálny výkon ministra Lengvarského.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (40) to bol však práve Igor Matovič, ktorý do tejto funkcie chcel obsadiť Lengvarského. „Igor Matovič ma opakovanie žiadal, aby som Lengvarského presvedčil, aby vzal tú funkciu. Bol dôležitý člen nášho poslaneckého klubu, ktorý na predsedníctve strany prišiel s menom Lengvarského. Predsedovi strany sa to veľmi zapáčilo, pretože ho poznal z činnosti počas covidu. Povedal, že určite áno, a mňa žiadal, aby som ho presvedčil,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ Jaroslav Naď.

Naď však podľa svojich slov nevidí v útokoch Matoviča na ministra zdravotníctva nijaký problém. „Nemám pocit, že sa ho treba zastávať, pretože s predsedom vlády komunikuje veľmi dobre. Aj keď som bol osobne na straníckych rokovaniach, ani tam som nevidel žiadny problém medzi predsedom strany a Lengvarským. Ani to nikto neriešil na tejto úrovni,“ uviedol minister obrany.