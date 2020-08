Obyčajný deň Alojza Hlinu z KDH sa zmenil na nočnú moru! Uprostred dňa ho totiž napadol muž v centre Bratislavy. "Dnes som na Námestí SNP upozornil dvoch ľudí, ktorí spali na lavičkách a pod ktorými mali víno, že na lavičkách nemôžu spať a že pamätník je pietne miesto," napísal na sociálnej sieti. Namiesto toho, aby sa obaja muži postavili a odišli, začali mu agresívne nedávať. Potýčka sa nakoniec skončila fyzickým útokom, pri ktorom Hlina utŕžil tri rany palicou a dve rany päsťou priamo do hlavy. Útok zachytáva aj video zverejnené na sociálnej sieti.

Muž sa k politikovi priblížil s palicou v ruke a začal mu vulgárne nadávať. "Choď do p**e," zneli slová útočníka. Keď videl, že politik sa odísť nechystá, rozhodol sa zaútočiť.

Hlina sa preto rozhodol zavolať políciu. "Policajtom odmietol ísť do auta, povedal im, že bol dvadsať rokov v base, a keď ho nakoniec presvedčili, aby do auta nastúpil, tak sa ešte cez okno tomu, koho napadol, vyhrážal," opísal nepríjemné chvíle. Muža nakoniec polícia vzala so sebou, no po polhodine ho opäť prepustila a muž sa vrátil späť do centra Bratislavy.