Všetko sa začalo v rokoch 1963 až 1964 prieskumom o detských domovoch. V roku 1965 prišiel Okresný národný výbor v Trenčíne s iniciatívou vybudovať Detské mestečko. Definitívne rozhodnutie o jeho výstavbe padlo v roku 1966. Na jeho konci položili základný kameň a v roku 1967 sa začalo s výstavbou.

Hlavným architektom sa stal Peter Brtko, ktorý vybudoval niečo, čo v šírom okolí nemalo obdobu. Areál s vlastnými rodinnými bunkami, športoviskami, kultúrnou sálou, krytým kúpaliskom, školou, atletickým štadiónom, ihriskami. To všetko na ploche 11,6 hektárov. 1. augusta 1973 sa začalo s prevádzkou Detského mestečka, 24. augusta sem priviezli prvých 92 detí. V roku 1974 už fungovalo v plnej prevádzke a deti vychovávalo 16 manželských dvojíc. V roku 2017 bolo mestečko zapísané do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok Slovenska.



V mestečku vyrástlo množstvo detí. Jedným z nich je aj učiteľ telocviku Branislav Ladický, ktorý inicioval jeho vyhlásenie za Národnú kultúrnu pamiatku. „Ja som bol od pol roka v dojčenskom ústave v Púchove a od troch rokov v Detskom mestečku. Viem, že mamka bola alkoholička, tatko nebol vedený v rodnom liste. Mamka mala z prvého manželstva ešte tri deti, ale o nich sa staral ich biologický otec. Po mne mala ešte jedno dieťa, ale to zas s iným mužom,“ hovorí B. Ladický.

Zaradili ho do rodiny Lisníkovej. „Boli to pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním. Mali vlastné deti, dvoch synov. Jeden už bol dospelý, mladší tu býval ešte s nami. Okrem toho vychovávali desať ďalších detí. My sme ich nevolali ujo, teta, ale otecko, mamička. Práce sme mali rozdelené podľa veku. Staršie deti sa starali aj o mladšie. Mali sme záhradky, ovocné sady, chovali ošípané, kačice, zajace, sliepky. Na rodinu sme mali 30 sliepok,“ hovorí B. Ladický s tým, že aj keď v mestečku mali deti všetko, chodievali na tábory, do mesta.

Mestečko sa v roku 2005 zaradilo ku klasickým detským domovom. „Domčekov je 16, ale teraz už tu fungujú možno 4. S deťmi pracujú 4 vychovávateľky na 1 bunku. Areál je v stále horšom stave, všetko sa pomaly rozpadá, čo nie je dobré ani pre národnú kultúrnu pamiatku. Projekt Detského mestečka sa osvedčil aj v tom, že keď sme vyrástli a odišli, stále sme mali podporu od detí, s ktorými sme vyrastali. Mňa si potom zobral Mário Kurtiš so svojou sestrou, ktorý so mnou vyrastal. Býval som u nich, stravoval som sa u nich. Platil som si len cestu na vysokú školu. Vyštudoval som, podarilo sa mi napísať knihu. K 50. výročiu plánujeme vydať novú knihu o architektúre mestečka,“ uzatvára B. Ladický s tým, že viaceré deti z mestečka dnes učia na vysokých školách, sú úspešní lekári.