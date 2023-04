"Takáto zmena si vyžaduje celospoločenskú diskusiu. SNS je za znižovanie počtu krajov i okresov," poznamenala Škopcová. MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc.

Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko odpovedá na otázky novinárov na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), kde vypovedal v korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v Banskej Bystrici v pondelok 17. apríla 2023. Zdroj: Ján Krošlák

Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci.

Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal kompetenciu.