Už deň po voľbách líder SNS Andrej Danko vyhlasoval, že na najbližšom sneme strany sa celé predsedníctvo vzdá svojich funkcií a bude opätovne volené. „Po neúspešných voľbách je prirodzené, že každý zloží funkciu. Desať rokov som pôsobil na úkor svojej rodiny a zdravia vo vysokej straníckej funkcii a zvažujem definitívny odchod z politiky, nie kandidovanie na funkciu predsedu SNS,“ vyhlasoval neskôr v apríli.

Anton Hrnko nahneval Andreja Danka tým, že mu odmietol vyjadriť možnú podporu pri voľbách nového vedenia strany. Zdroj: Martin Baumann

Podľa stanov SNS kandidátov na predsedu strany nominujú krajské rady. Tie spočiatku vybrali Andreja Danka a Radovana Baláža, ktorého podporil aj podpredseda a spoluzakladateľ SNS Anton Hrnko. Týmto spôsobom sa tvrdo postavil proti Andrejovi Dankovi. „Ja mu už neverím. Do strany som investoval celý svoj život a všetko mi zobrala. Nerád by som bol svedkom, že z dnešného uviaznutia na plytčine by sa definitívne potopila,“ povedal na margo Dankovej kandidatúry. Samotný predseda sa až do poslednej chvíle veľmi nepriamo vyjadroval k návrhu na kandidovanie. Ponuku napokon, podľa očakávaní, prijal. Tretím potenciálnym kandidátom na post predsedu bol starší syn Jána Slotu Pavol. Jeho plán sa však skončil skôr, než sa začal, prihlášku do strany totiž samotná SNS neprijala. „Beriem to ako zbabelosť, Andrej si nepripustí konkurenta,“reagoval na toto rozhodnutie.