SNEŽIŤ by malo aj v nížinách: SHMÚ vydal VÝSTRAHU pred poľadovicou a závejmi v mnohých krajoch! ×

V piatok ráno bolo v nížinách takmer všade bez snehu, no v polohách nad 600 metrov (m) bol sneh takmer všade. Sneženie by sa malo v noci na sobotu (21. 1.) a v nedeľu (22. 1.) prechodne vyskytnúť aj v nížinách. Už na prelome týždňov by sa malo otepľovať, ešte výraznejšie na začiatku budúceho týždňa a najmä na horách. Neskôr sa počas týždňa opäť ochladí. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.