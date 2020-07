Po tohtoročných parlamentných voľbách sa v Smere udiali otrasy, ktoré doposiaľ najstabilnejšiu stranu Slovenska zmenili od základov. Niekoľkomesačné boje o miesto predsedu medzi lídrom strany Robertom Ficom a jednotkou na kandidátke Petrom Pellegrinim vyvrcholili odchodom druhého menovaného zo strany. Aby toho nebolo málo, Pellegrini si so sebou zobral ďalších desiatich verných nasledovníkov a v súčasnosti spolu zakladajú stranu Hlas-sociálna demokracia. S Pellegrinim odišli nielenže skutočne zvučné mená strany, ale aj podpredsedovia Smeru, a tak Fico nemal inú možnosť, než urýchlene zvolať pracovný snem strany a prázdne stoličky po nich nahradiť.

Predseda Smeru sa už niekoľko dní pred médiami zaprisahával, že polorozpadnutú stranu dá dokopy a snem nazval prívlastkom rekonštrukčný. Napriek noblese, s akou sa o ňom vyjadroval, ho deň pred jeho začiatkom verejne skritizovala europoslankyňa Monika Beňová. „Už dnes je každému delegátovi jasné, že nič významné ani zásadné sa na ňom nestane. Nepočula som o nominácii na funkciu podpredsedov ani o jedinom ženskom mene. Nemám ambíciu kandidovať, ale v čase, keď všetky strany prezentujú z rôznych úrovní ženy, je to úplné nepochopenie politickej reality. Tak s takýmito pocitmi idem zajtra o 10.00 na Súmračnú. A stále som presvedčená, že všetko mohlo byť inak, keby...“napísala smeráčka na sociálnej sieti. Nepáčil sa jej ani nízky počet delegátov, z oficiálnych približne 14-tisíc členov na snem prišlo 120 delegátov. Po jeho závere len konštatovala, že sa skončil podľa očakávaní. Zo snemu odišla predčasne, uprednostnila zmrzlinu v centre Bratislavy.

Hlasovaním sa nakoniec potvrdilo, čo Robert Fico už dlhšie hlásal. Juraj Blanár obhájil svoje miesto podpredsedu strany, ďalšie stoličky obsadili synovec Roberta Kaliňáka Erik Kaliňák, Ľuboš Blaha, Ladislav Kamenický a Richard Takáč. Šiesteho podpredsedu si strana zvolí na ďalšom sneme, ktorý sa má konať koncom roka. Ako po zasadnutí potvrdil aj Robert Fico, delegáti nešetrili kritikou na vedenie strany. Vyčítali mu napríklad nedostatočnú komunikáciu s regionálnymi organizáciami.

Samotná Beňová sa k novým podpredsedom vyjadrí najskôr na decembrovom sneme strany. Erika Kaliňáka stretla v sobotu prvýkrát. „Všetko bude závisieť od toho, či sa naplní vízia, ktorú včera R. Fico navrhol na sneme a či ju novozvolené vedenie dokáže realizovať. Nie som si totiž istá, či počet vzhliadnutí videa na YouTube je aj dôkazom politických schopností a citu,“ povedala s dôvetkom, že teraz má šancu ukázať, čo v ňom je. „S menom Kaliňák to bude mať skôr ťažšie ako ľahšie, lebo väčšina ľudí to bude vnímať ako „rodinkárstvo“ a bude musieť byť násobne usilovnejší a úspešnejší, aby sa tej nálepky zbavil,“dodala. Ešte pred snemom však naznačila, že medzi kandidátmi na podpredsedu je jeden človek, s ktorým nie je spokojná. „S podpredsedami sa dám prekvapiť, neviem, aké kritéria boli na ich výber stanovené, ale po prečítaní mediálnych výstupov predsedu sa minimálne s jednou nomináciou celkom určite zásadne nestotožním. Lebo to proste nejde,“napísala. Podľa našich informácií z prostredia vnútra strany by malo ísť o Ľuboša Blahu, ktorého už dávnejšie viackrát verejne kritizovala. „Ja som to povedala na sneme vo vystupení. Nebolo by teraz dodatočne taktné to vravieť,“dodala včera pre náš denník. „Monika Beňová statusom pred snemom o mužovi, ktorý jej prekáža, myslela určite Ľuboša Blahu. Pred hlasovaním o ňom povedala, že ho podporí a bude za neho hlasovať, ale má sa polepšiť a v budúcnosti má byť miernejší vo svojich vyjadreniach. Fico na adresu Blahu povedal aj to, že je ako oheň a že Blanár je ako voda. Jeden zapáli, druhý uhasí,“ povedal nám náš dobre informovaný zdroj z prostredia strany.

Pracovný snem Smeru nazval Robert Fico rekonštrukčným. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Hoci má Smer štyroch nových podpredsedov, Ladislav Kamenický pôsobí natoľko nekonfliktne, že verejnosť sa pozastavuje skôr len pri troch ostatných. Taký Erik Kaliňák má za úlohu viesť sociálne siete a oslovovať mladších voličov. Politológ Miroslav Řádek jeho výber hodnotí pozitívne vzhľadom na jeho pomerne nízky vek. „Robert Fico chce budovať rustikálnu sociálnu demokraciu, no Erik Kaliňák mu môže pomôcť osloviť práve mladších voličov do 30-ky,“povedal pre náš denník. Nad voľbou Ľuboša Blahu mnohí iba krútia hlavami. „Možno niektorí Slováci zalamujú rukami, v minulosti sa totiž prezentoval až výstredným marxizmom, no vo voľbách získal až 60-tisíc preferenčných hlasov, čo sú 2 % z celkového volebného výsledku Smeru,“povedal Řádek s tým, že práve Blaha oslovuje istú časť voličskej základne strany. Naopak, voľbu Richarda Takáča hodnotí mierne kriticky. „V minulosti pôsobil ako nie veľmi výrazný regionálny politik. V Trenčianskom samosprávnom kraji pôsobil ako zástupca Jaroslava Bašku. Jeho vymenovanie bolo prekvapujúce,“povedal Řádek s tým, že očakávanejšie by bolo vymenovanie práve Bašku. Ten však na podpredsedu odmietol kandidovať.