Vyzerá to, že Slovenské národné divadlo (SND), ktoré ma za sebou jedno z najhorších období v histórii, sa konečne dočká nového vedenia. Ministerstvo kultúry však uchádzačov zverejniť nechce.

Záujemcovia o post generálneho riaditeľa sa mali prihlásiť do piatka, pričom určité mená sa v umeleckých kruhoch skloňovali už celé mesiace. Napriek záujmu o transparentné výberové konanie sa ministerstvo rozhodlo zoznam kľúčových ľudí nezverejniť.

"Pre zachovanie jednotlivých ustanovení smernice MK SR č. 4/2020, počet kandidátov aj mená postupujúcich kandidátov zverejníme po 2. kole. výberového konania, kedy zároveň aj zverejníme oznámenie o konaní verejného vypočutia,"reagovalo na naše otázky ministerstvo.

SND sa pritom nachádza v situácii, kedy viac než kedykoľvek predtým potrebuje na čele predovšetkým ekonomicky zdatného človeka, ktorý ho dokáže vytiahnuť z katastrofickej finančnej situácie. Dosky totiž čakajú výrazné škrty z už tak nedostatočného rozpočtu.

"Cieľom ministertva ako zriaďovateľa SND je, aby do čela divadla nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania divadla,“ informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Generálny riaditeľ SND Peter Kováč Zdroj: Ctibor Bachratý

Zlyhania Petra Kováča?

Momentálne šéfuje divadlu Peter Kováč. Dočasným vedením ho poverila ešte bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková, a to potom, čo z funkcie odstúpil predchádzajúci generálny riaditeľ Vladimír Antala.

Laššáková menovala Antalu do funkcie generálneho riaditeľa po odvolaní Mariána Chudovského a to navzdory všetkým protestom najmä zo strany Činohry SND. Peter Kováč mal medzitým predĺžený mandát na vedenie erbovej inštitúcie od novej ministerky Natálie Milanovej dva razy, a to napriek tomu, že sa rezort kultúry vyjadril k veciam, ktoré považuje za jeho manažérske zlyhania.

Počas vedenia Petra Kováča totiž vyplávalo na povrch viacero problémov, ktoré sa týkali predovšetkým súboru Baletu SND. V súvislosti s pôsobením riaditeľa baletu Jozefom Dolinským ml. sa rozoberalo niekoľko káuz. Okrem nevyhovujúcich pracovných podmienok bolo témou aj ilegálne zamestnanie ruskej občianky. Napriek tomu nám Peter Kováč potvrdil, že o post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla sa bude uchádzať znova.

Matej Drlička je realista, to mu však nebráni snívať. Zdroj: Peter Brenkus

Viva SND?

Svoju kandidatúru netají Matej Drlička, ktorý pôsobí ako hudobník, hudobný manažér či producent, ale aj organizátor hudobného festivalu. "Témou konkurzu na pozíciu GR SND sa zaoberám už dlhší čas a veľmi intenzívne zvažujem svoju kandidatúru," odpovedal na našu otázku už pred viac než dvoma mesiacmi.

Zároveň sa v súvislosti s divadlom vyjadril, že riadenie SND v stave, v akom sa nachádza, je mimoriadne náročnou výzvou a vyžaduje si krízový manažment. "Deklarovaná katastrofálna finančná situácia a mediálna prestrelka medzi SND a MK SR vytvárajú veľmi zlý obraz o vnútorných vzťahoch v štátnej kultúre a v SND obzvlášť. Je pre mňa náročné nečinne prihliadať na deprimujúcu situáciu v SND, ktoré je najväčšou a najvýznamnejšou štátnou inštitúciou živej kultúry na Slovensku," reagoval .

S menom Mateja Drličku sa spájala kauza predsedníctva, kedy mal na starosti uvádzací koncert pri príležitosti otvorenia predsedníctva. Aj po rokoch tvrdí, že obvinenia sa v tom čase ukázali ako neopodstatnené.

Na snímke Mário Radačovský v Brnenskom národnom divadle, kde momentálne trénuje svojich zverencov balet Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako je to s Máriom Radačovským?

V súvislosti s novým vedením SND sa v posledným mesiacoch skloňovalo aj meno súčasného riaditeľa brnenského baletu a bývalého riaditeľa Baletu SND Mária Radačovského, ktorý je slovenským tanečníkom a choreografom.

Na miesto riaditeľa Baletu SND nastúpil 17. októbra 2006 a 21. mája 2010 ho generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth odvolal z funkcie riaditeľa Baletu SND. Počas jeho vedenia baletného súboru sa s ním spájali najmä údajné súkromné cesty absolvované za divadelné peniaze. Zlé jazyky tiež o ňom tvrdia, že je tým typom umelca, ktorý si nevie vypočítať ani vlastnú výplatu.

Mário Radačovský všetky tieto klebety odmieta. Pre náš denník sa vyjadril, že jeho cesty do Kanady boli pracovné a súviseli s vybavovaním zájazdu pre súbor Baletu SND. Reči o jeho ekonomickej negramotnosti sa spájali najmä s vedením jeho telesa Balet Bratislava, ktoré založil v roku 2010 a v roku 2013 zaniklo. "Práve vedenie Baletu Bratislava pre mňa bolo obrovskou ekonomickou školou,"povedal pre náš denník.

Kto si to rozmyslel?

V súvislosti s vedením SND sa skloňovalo aj meno dirigenta Tóna Popoviča. Nášmu denníku povedal, že sa rozhodol nekandidovať. Prečo si svoju zamýšľanú kandidatúru rozmysel? "To by som si rád nechal pre seba,"povedal pre náš denník.

K menám, ktoré sa v kuloároch skloňovali patrila aj členka strany progresívne Slovensko Zora Jaurová. "Kandidatúru som nikdy nezvažovala. V kuloároch sa toho narozpráva," reagovala so smiechom.

