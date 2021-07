Mladý politik Juraj Šeliga zo strany Za ľudí na svojej sociálnej sieti píše, že po prvý raz stretol Pašku ako občianskeho aktivistu v iniciatíve Pamätaj, ktorá sa snažila ochrániť ÚPN pred novelou zákona z dielne Smeru a SNS. „Diskutovali sme spolu hodiny, dokonca aj verejne na pôde BHD. Nesúhlasil s nami, ale bol mimoriadne slušný a pokojný, kým ostatní sa nám vyhýbali, prijal nás ochotne v parlamente. Vysvetľoval svoj postoj. Na rozdiel od iných vtedajších vládnych politikov nás neponižoval a ani sa nám nevysmieval," píše v statuse Šeliga.

Paškov bývalý kolega a odídenec zo SNS Anton Hrnko hovorí, že aj keď boli odlišné povahy, tak sa dopĺňali. "Je to smutná udalosť. Bol to mladý človek. My sme sme vychádzali dobre v každom prípade, možno sme boli trošku odlišné povahy. On bol viac menej taký uhladený diplomat, ja som bol taký búrlivák. Často sme sa dopĺňali práve tým odlišným charakterom," hovorí pre Plus JEDEN DEŇ a dodáva, že debata s ním vždy bola na úrovni a bol dobrý politik. Pre SNS bol Paška podľa Hrnkových slov prínosom. Čo ho mrzí je, že keď odišiel z SNS tak sa s Paškom už nevideli.

Ku kondolenciám rodine sa pridala komentárom na sociálnej sieti aj europoslankyňa Monika Beňová, bývalý minister Tomáš Drucker a sudca a politik Štefan Harabin. "Celej smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke," napísal Drucker.

Okrem expodpredsedu Národnej rady (NR) SR Šeligu, sa ku smrti Pašku vyjadril aj líder Sme rodina a predseda NR SR Boris Kollár. „S neopísateľnou bolesťou v srdciach si vám dovoľujeme oznámiť, že dnes nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Jaroslav Paška,“ hovorí vo vyhlásení. Na svoju sociálnu sieť šéf Kollár napísal: „Smutná správa. Ani uveriť tomu nemôžem. Je mi to veľmi ľúto. Jaro bol kolega, bojovník za národné a konzervatívne hodnoty. Vždy stál na strane národných záujmov. Česť jeho pamiatke.”

Česť jeho pamiatke vyjadril aj aktuálny minister škostva Branislav Gröhling. „Jaroslav Paška bol štyri roky mojím parlamentným kolegom. Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal ministrom školstva vo veľmi turbulentnom a komplikovanom období, keď sa rozdelilo Česko-Slovensko, dramaticky sa striedali vlády a na hlavných postoch v štáte sa menili kľúčoví politickí predstavitelia."

Úprimnú sústrasť vyjadril aj poslanec za Smer-SD Ladislav Kamenický. „S veľkým zármutkom som prijal správu o úmrtí Jaroslava Pašku, ktorého som poznal ako kolegu-poslanca z NR SR a zároveň ako veľmi slušného a dobrého človeka," napísal na sociálnu sieť.