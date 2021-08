Búrky počas uplynulej noci boli veľmi intenzívne a opäť narobili poriadne škody. Sprevádzal ich silný vietor, ktorý vyvracal stromy. Tisíce domácností zostali bez elektrickej energie a pozastavená bola v niektorých úsekoch aj vlaková doprava.

Žiaľ, nočná búrka však má aj oveľa smutnejšie následky. Letný stanový tábor v obci Turček v okrese Turčianske Teplice zničila v noci na utorok veterná kalamita. Nachádzalo sa v ňom 104 detí, z ktorých sedem utrpelo zranenia a jedno zomrelo.O život prišel len 8-ročný chlapček. Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery záchrannej zdravotnej službe. Tá transportovala deti na ďalšie ošetrenie do nemocníc. Ostatné deti pozvážali hasičskou technikou do budovy neďalekého kláštora, kde dostali dočasné ubytovanie.

Jednému z nich však už záchranári nedokázali pomôcť. "Jedno dieťa utrpelo zranenia, ktorým, žiaľ, podľahlo. Na miesto boli ihneď vyslané všetky dostupné policajné hliadky aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline," uviedla polícia na Facebooku.

Viac z hrozivého prípadu objasnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. "Môžem potvrdiť, že sme krátko po polnoci prijali tiesňové volanie na linku 155 o tom, že v tábore údajne víchrica zhodila stany a na mieste sa majú nachádzať zranené deti," uviedla. Išlo podľa nej o ťažšie dostupný terén s popadanými stromami, preto bol zásah koordinovaný s hasičmi aj políciou.

Polícia v súčasnosti vykonáva všetky potrebné prvotné procesné úkony s cieľom zdokumentovania skutku a rozhodnutia v zmysle Trestného poriadku. Na tieto informácie zareagoval minister vnútra Roman Mikulec. "Hlboko ma zasiahla správa o silnej nočnej búrke, ktorá sa dnes v noci prehnala detským letným táborom v obci Turček a vzala život 8 ročnému chlapcovi a ďalších 7 detí zranila. Je to nevýslovná tragédia, pozostalým vyjadrujem moju úprimnú a hlbokú sústrasť," napísal šéf rezortu na sociálnej sieti. Dodal, že na mieste sú okrem záchranných zložiek prítomné aj intervenčné tímy policajných a hasičských psychológov.

Ďalšie informácie ohľadom vývoja situácii vo svojom statuse poskytol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Incident v tábore označil za obrovskú tragédiu a vyjadril úprimnú sústrasť celej rodine a pozostalým. Rovnako tak spravil aj predseda parlamentu Boris Kollár.

